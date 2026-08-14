La reconstrucción del Chocó tras el terremoto del 10 de agosto tendrá un encargado especial. El presidente Abelardo De La Espriella anunció desde Quibdó la designación de un gerente que tendrá como tarea articular las necesidades del departamento que dependan del Gobierno Nacional.

Sigue a PULZO en Discover

“Anunciarle al país y al departamento que voy a designar un gerente especial para que sea el articulador de las necesidades del departamento que dependan del Gobierno nacional”, dijo el mandatario durante su segundo recorrido por el territorio afectado por la tragedia.

Vea también: “Una especie de Plan Marshall”: De la Espriella da puntada de lo que quiere hacer en Chocó pronto

El anuncio se conoció después de que De La Espriella visitara la institución educativa Tomás Carrasquilla, una de las estructuras que sufrió afectaciones por el movimiento telúrico. Allí revisó las condiciones del plantel y recibió información sobre la emergencia.

Lee También

Posteriormente, el presidente se reunió con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y el alcalde de Quibdó, Rafael Andrés Bolaños. El encuentro estuvo enfocado en las acciones que deberán seguir en la etapa de recuperación y reconstrucción.

#ATENCIÓN | Desde Quibdó el presidente Abelardo de la Espriella anunció que nombrará un gerente para el Chocó que le responda al Gobierno Nacional para la reconstrucción del departamento del Chocó, afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto. Vía: @Crriss88 pic.twitter.com/vYutEMs7tg — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 14, 2026

Vea también: Una puerta: revelan impactante historia de cómo se salvó la única trilliza Saavedra que salió viva del terremoto

El mandatario también llegó al Puesto de Mando Unificado, instalado en el comando de la Policía del Chocó, donde conoció los avances en la atención de las comunidades damnificadas.

Uno de los principales retos será atender las viviendas afectadas. De La Espriella señaló que el Gobierno deberá concentrarse en reparar y construir casas para las familias damnificadas.

“Tenemos viviendas que tenemos que construir y reparar, a las obras que tenemos que hacer, a las viviendas que tenemos que construir y reparar para ayudarles a tantas víctimas de este desastre natural”, afirmó el presidente.

Finalmente, el mandatario destacó la respuesta de las autoridades locales y reconoció el trabajo de la gobernadora del Chocó y de los alcaldes de los municipios afectados.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.