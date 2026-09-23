El paro armado que afectó durante las últimas horas la actividad comercial y la movilidad en Santa Marta ya empieza a tener consecuencias en uno de los sectores más importantes para la economía de la ciudad: el turismo.

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El impacto se refleja especialmente en las reservas hoteleras, de acuerdo con información entregada por Cotelco Magdalena. El gremio reportó cancelaciones y solicitudes de aplazamiento por parte de personas que tenían previsto viajar a la capital del Magdalena.

La preocupación aumenta porque la situación de seguridad se presenta pocos días antes de la semana de receso escolar de octubre, una temporada en la que los empresarios del sector esperan tradicionalmente una mayor llegada de visitantes.

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Omar García Silva, dirigente de Cotelco Magdalena, citado por El Tiempo, explicó que el panorama causa inquietud entre los empresarios porque las decisiones de viaje pueden verse afectadas por las imágenes y noticias relacionadas con los hechos de orden público registrados recientemente.

Según el gremio, algunas zonas hoteleras ya presentan una disminución en el ritmo de nuevas reservas, aunque los establecimientos continúan abiertos y atendiendo a los turistas que permanecen en la ciudad.

Entre los sectores donde se ha identificado este comportamiento están:

El Rodadero

Bello Horizonte,

Pozos Colorados

Don Jaca

Taganga

Centro Histórico

Cotelco también señaló que la situación más delicada se encuentra en el corredor turístico entre el peaje de Neguanje y Palomino, donde algunos hoteles registran niveles de ocupación inferiores al 15 %.

Hoteleros temen que el impacto se extienda durante octubre

Para los empresarios, el problema no se limita a las horas en las que estuvo alterada la actividad de la ciudad. La principal preocupación ahora está en lo que pueda ocurrir con las reservas programadas para las próximas semanas.

García Silva explicó al diario citado que el sector turístico funciona durante todo el año y que una reducción en la llegada de visitantes termina afectando a múltiples actividades que dependen de los viajeros.

“Hoy nos preocupan las cancelaciones de reservas porque afectan a los trabajadores, proveedores y familias que dependen del turismo”, manifestó el dirigente gremial.

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