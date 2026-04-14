Los bloqueos y el paro campesino en Santander fueron levantados luego de que se alcanzara un acuerdo entre los manifestantes, el IGAC y la Gobernación.

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(Vea también: Bloqueos en Santander y Norte de Santander: millones en pérdidas y crisis en salud, alimentos y transporte)

El anuncio marca el fin de las protestas que venían afectando la movilidad en varias zonas del departamento, tras varios días de tensión y negociaciones.

Compromisos serán ratificados por el Gobierno

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Según se conoció, los acuerdos logrados serán ratificados en las próximas horas por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Para ello, las partes se dirigen a una reunión con el funcionario en la sede de la Quinta Brigada del Ejército, donde se formalizarán los compromisos alcanzados.

Se espera normalización total en las vías

Con el levantamiento de los bloqueos, se prevé que el tránsito se normalice progresivamente en los corredores afectados.

Las autoridades y voceros de los manifestantes destacan que el diálogo fue clave para destrabar la situación y llegar a un punto de consenso.

En las próximas horas se espera que se conozcan en detalle los puntos pactados entre las partes.

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