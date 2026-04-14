En medio de las movidas políticas en Colombia, una particular situación involucró a una figura del entretenimiento en una controversia que quedó sobre la mesa en un programa radial.

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La emisión matutina de La FM del martes 14 de abril de 2026 replicó un llamativo cuestionamiento del presidente Gustavo Petro contra Shakira por una de sus más recientes y famosas composiciones. Esta es la transmisión que, a las 7:37 de la mañana, vivió el curioso momento.

Durante el consejo de ministros de este lunes 13 de abril, el mandatario se refirió a un fragmento de la canción ‘BZRP Music Sessions, Vol. 53’, que ella hizo con el argentino Bizarrap.

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“Me sacó la chispa Shakira porque dijo: ‘Las mujeres facturan’. El cuerpo no se vende porque es de la vida, no del mercado. Ni por poquito ni por mucho porque se vuelven esclavos y esclavas. Por Dios. Clítoris amarrado al cerebro, pene amarrado al cerebro. ¿Quién dijo que es epcado decir los nombres científicos por su nombre? En la sexualidad juega el cerebro. La sensibilidad está ligada a los nervios y los nervios llegan al cerebro”, afirmó.

La impensada pulla de Petro provocó la reacción por parte de la periodista Darcy Quinn un día después en La FM, con una respuesta tajante sobre el significado de la mencionada composición.

“Claramente, el presidente nunca entendió lo que estaba pasando con Shakira. Cuando ella dice “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” es una gran frase, es empoderamiento femenino y son mujeres que salen y hacen su vida. Y lo que ella quiso decir fue: ‘Bueno, lo que me pasó a mí que me pusieron los cachos y lo que quiera’, pero ella le está sacando provecho a eso”, explicó.

Sin embargo, la comunicadora expresó su molestia por la manera en la que el mandatario aplicó la letra del reconocido tema que le dio la vuelta al mundo y que ahora acabó en un contexto casi que inesperado.

“Claramente se estaba refiriendo a eso y no a la prostitución. El presidente siempre llevando todo a su peor expresión”, remarcó Quinn en su cuestionamiento a Petro.

De hecho, otros panelistas en el programa radial de la mañana señalaron que la canción se ha convertido en un símbolo del fortaleza para las mujeres, por lo que se mostraron contrariados con la interpretación de Petro.

¿Qué significa “las mujeres no lloran, las mujeres facturan” de Shakira?

La icónica frase de Shakira, incluida en su colaboración con Bizarrap en la ‘BZRP Music Sessions, Vol. 53′, se ha convertido en un lema de empoderamiento femenino a nivel global.

Conceptualmente, la expresión “las mujeres no lloran, las mujeres facturan” representa una ruptura con el estereotipo tradicional de la mujer que sufre en silencio o se sumerge en la victimización tras una ruptura amorosa. En su lugar, propone una transformación del dolor emocional en una herramienta de independencia económica y fortaleza personal.

la frase sugiere que, aunque el llanto es terapéutico y válido, no debe ser un estado permanente. El mensaje central es la resiliencia: utilizar el talento propio, en el caso de Shakira la música, para convertir la adversidad en un activo rentable.

Esta visión resuena con la realidad de las emprendedoras en Latinoamérica, donde se reportó que, luego del lanzamiento del tema, las mujeres facturaron significativamente más que los hombres en sectores de pequeñas empresas, validando el impacto cultural de la lírica.

La canción, de la que Shakira contó que le pidieron cambiar la letra, funciona como un himno de autonomía. Al mencionar la facturación, la artista colombiana reivindica el derecho de la mujer a ser la proveedora de su propio sustento y a manejar su imagen pública de manera estratégica. En esencia, la frase simboliza que el éxito financiero y la libertad profesional son las mejores respuestas ante la traición o la humillación social.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.