Durante el consejo de ministros realizado el lunes 13 de abril desde Ipiales, Nariño, el presidente Gustavo Petro lanzó fuertes declaraciones frente a los alcaldes del país en medio de las tensiones por protestas y bloqueos en varias regiones.

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En su intervención, el mandatario fue enfático al referirse a la posibilidad de sanciones contra autoridades locales que no actúen ante estas situaciones. “Si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar”, afirmó, al insistir en la necesidad de garantizar el paso de alimentos y evitar afectaciones a la ciudadanía.

Petro señaló que los gobiernos municipales tienen un papel clave tanto en el manejo del impuesto predial como en la respuesta frente a bloqueos, al recordar que son los concejos y alcaldes quienes definen tarifas y pueden adoptar medidas para aliviar la carga sobre los contribuyentes.

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“El gobernador de Santander queda advertido: su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la Nación; reúna a los alcaldes que coordina y se pone a trabajar con ellos en los acuerdos de tasa predial en los concejos municipales de Santander”, agregó Petro.

También planteó la necesidad de articular acciones con entes de control como la Procuraduría, con el fin de evaluar posibles responsabilidades disciplinarias en casos donde, según su postura, no se tomen decisiones oportunas para atender las problemáticas.

#Colombia | “Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar, no por orden nuestra, porque es de la justicia y del contralor”: Gustavo Petro pic.twitter.com/BBTQSXwbwL — La FM (@lafm) April 14, 2026

Las declaraciones se dieron en un contexto de creciente presión en varias zonas del país, donde comunidades protestan por el aumento del avalúo catastral y el impacto en el predial, además de bloqueos que afectan la movilidad y el abastecimiento.

Asocapitales rechaza declaraciones de Petro sobre alcaldes La Asocapitales expresó un rechazo categórico a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que sugirió posibles sanciones e incluso la salida del cargo de mandatarios locales. El gremio advirtió que este tipo de pronunciamientos desconoce la autonomía territorial y el mandato popular con el que fueron elegidos los alcaldes, al considerar que no pueden ser removidos por decisiones políticas, sino a través de los mecanismos establecidos en la ley. #POLÍTICA | Los gobernadores del país, a través de la Federación Nacional de Departamentos (@FNDCol) expresaron la solidaridad con los alcaldes del país y recuerdan que son autoridades elegidas por voto popular, con autonomía territorial y sin subordinación jerárquica al… pic.twitter.com/e8aN4rRaH3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 14, 2026 En la misma línea, junto con la Federación Nacional de Departamentos, insistieron en la necesidad de mantener el respeto por las competencias de cada nivel de gobierno y evitar mensajes que, según señalaron, pueden aumentar la tensión institucional en medio de la coyuntura nacional.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.