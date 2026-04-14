El presidente Gustavo Petro fue abucheado en la tarde de este martes 14 de abril durante su participación en un evento empresarial en Bogotá, en el marco de la Macrorrueda de las Américas 2026, que reúne a miles de inversionistas y compañías de distintos países.

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El hecho se registró mientras el mandatario intervenía ante un auditorio compuesto por empresarios nacionales e internacionales, asistentes al encuentro que se desarrolla en la capital colombiana. En medio de su discurso, varios asistentes reaccionaron con silbidos y expresiones de rechazo, lo que causó un momento tenso dentro del evento. “Fuera, fuera”, eran parte de los gritos que lanzaban los asistendes al jefe de Estado.

La presencia del jefe de Estado hacía parte de la agenda oficial de apertura, en la que se esperaba reforzar el mensaje de Colombia como destino de inversión.

Hasta el momento no se ha conocido un pronunciamiento oficial del Gobierno frente a lo ocurrido durante la intervención del presidente.

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Qué dijo Petro sobre evento de empresarios en Bogotá

Minutos antes del evento, el presidente se pronunció a través de su cuenta de X, donde destacó la magnitud del evento y la participación internacional. “Aquí me reúno en la rueda de negocios internacional más grande en la historia de Colombia. Está es décima que realizamos”, escribió el mandatario.

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Asimismo, agregó detalles sobre los asistentes: “4.800 empresarios de 60 países. En cantidad de empresarios, EEUU encabeza con 202 empresarios, sigue Ecuador con 104 compradores, México con 70, Haití con 65 compradores y Guatemala con 63”.

En su mensaje, Petro también resaltó la relevancia de algunos países en la estrategia comercial: “La presencia de Ecuador significa y les damos la bienvenida. Muy significativo Haití, he afirmando que el Caribe debe ser un lugar prioritario de nuestras exportaciones de alimentos”.

Aquí me reúno en la rueda de negocios internacional más grande en la historia de Colombia. Está es décima que realizamos. 4.800 empresarios de 60 países. En cantidad de empresarios, EEUU encabeza con 202 empresarios, sigue Ecuador con 104 compradores, México con 70, Haití con… pic.twitter.com/5tHEAVI2IJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 14, 2026

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.