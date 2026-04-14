El más reciente Consejo de Ministros no solo será recordado por las fuertes advertencias del presidente Gustavo Petro a alcaldes y funcionarios, sino por una atmósfera cargada de misticismo y un cambio de imagen que dejó a más de uno confundido.

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Gafas negras y “belleza exuberante” El mandatario apareció en el recinto cerrado luciendo gafas oscuras, gorra, chaqueta y un cabello visiblemente más largo de lo habitual. Ante la curiosidad, Armando Benedetti salió al paso para explicar que las gafas son medicadas: “Es para que descanse el ojo y no se lo toque”, afirmó.

Sin embargo, el propio Petro le puso un toque de sarcasmo al asunto, asegurando que las usaba por recomendación médica tras haber visto “mucha belleza exuberante en Colombia”, para luego pedirle a Benedetti que “no hablara mucho de eso”.

Conexión con el universo en pleno gabinete En un giro inesperado, el jefe de Estado invitó a sus ministros a buscar la frecuencia de 852 hertz. Según Petro, escuchar estos sonidos ayuda a estimular una glándula del cuerpo (presuntamente la pineal) y permite “conectarse con el universo”. Esta frecuencia es conocida en círculos espirituales por, supuestamente, elevar las experiencias de felicidad y libertad, algo que contrastó con el tono del resto de la reunión.

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Regaños y medidas drásticas Pero no todo fue espiritualidad. Entre la búsqueda de frecuencias, Petro aprovechó para “vaciar” a varios funcionarios y lanzar una dura advertencia a los alcaldes del país sobre el manejo del avalúo catastral e impuesto predial, llegando a mencionar la posibilidad de removerlos de sus cargos.

Además, confirmó el traslado inmediato a Bogotá de los cabecillas responsables del polémico “parrandón” en la cárcel de Itagüí y se refirió a las tensiones diplomáticas con Ecuador y Venezuela. Sin duda, un consejo de ministros que navegó entre la crisis política y la metafísica.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.