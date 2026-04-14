El actor y creador Dan Levy, reconocido por el éxito de Schitt’s Creek, enfrenta un panorama incierto con su más reciente apuesta televisiva en Netflix, pese a contar con el respaldo de un acuerdo millonario firmado tras el final de su popular serie.

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El pasado 9 de abril se estrenó Errores épicos, la primera producción cocreada por Levy para la plataforma desde el inicio de su contrato. Aunque la recepción crítica ha sido ampliamente favorable —con un 95 % de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes—, su desempeño en audiencia ha generado preocupación.

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A pesar del respaldo de la crítica especializada, la serie no ha logrado consolidarse entre las más vistas. Según reportes preliminares, “Errores épicos” solo alcanzó el primer lugar en Turquía, mientras que en Estados Unidos llegó brevemente al segundo puesto antes de descender rápidamente al tercero.

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En otros mercados clave como España, Francia y Alemania, la producción ni siquiera logró ingresar al Top 10 de la plataforma, lo que anticipa un desempeño débil en los listados globales.

Se espera que en los próximos días se conozcan cifras oficiales de visualización, pero las proyecciones apuntan a que la serie podría tener dificultades incluso para posicionarse en el ‘ranking’ semanal.

El desempeño de esta producción reabre el debate sobre el acuerdo firmado entre Levy y Netflix, valorado en al menos 10 millones de dólares. En su momento, la alianza fue vista como una apuesta estratégica, especialmente considerando que la plataforma impulsó la popularidad global de “Schitt’s Creek”.

Sin embargo, este no sería el primer tropiezo del creador dentro del servicio de streaming. En diciembre de 2023, Levy estrenó la película La vida sigue, que tampoco logró posicionarse entre los contenidos más vistos.

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El bajo rendimiento de “Errores épicos” ha abierto interrogantes sobre las razones detrás de su escasa audiencia. Mientras algunos analistas apuntan a una posible falta de promoción, otros consideran que el contenido simplemente no logró captar el interés del público.

Por ahora, el futuro de la serie es incierto y no se descarta una cancelación temprana, a la espera de que las cifras oficiales confirmen si la producción logra revertir su situación o se convierte en otro revés dentro del ambicioso acuerdo entre Levy y la plataforma.

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