La Uefa rechazó este martes la queja presentada por el Barcelona por lo que consideró un error arbitral en el partido de ida de cuartos de final de la Champions que perdió 2-0 ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou.

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(Ver también: Atlético de Madrid, el verdugo del Barcelona: lo derrotó y lo tiene ad portas de la eliminación)

A pocas horas del duelo de vuelta, el órgano rector del fútbol europeo no admitió la queja por la mano del defensa Marc Pubill en el área del Atlético, que el árbitro no sancionó.

“El Barcelona presentó una protesta relativa a una decisión arbitral. El 13 de abril de 2026, la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la Uefa declaró inadmisible la protesta“, informó el organismo en un comunicado.

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🚨 UEFA statement announce Barcelona complaint against referee following game vs Atlético last week is “inadmissible”. “Following Champions League quarter-final first leg played on Wednesday 8 April 2026 between FC Barcelona and Atlético de Madrid, Barcelona filed a protest… pic.twitter.com/mIqHGZkMZP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2026

En un saque de puerta en el minuto 55, el portero del Atlético, Juan Musso, pasó el balón hacia Marc Pubill, que pareció interpretar que él tenía que hacer el saque, por lo que se colocó el balón con la mano antes de devolvérsela a su arquero con el pie.

Esta había sido la jugada:

El árbitro rumano Istvan Kovacs no señaló nada, lo que provocó la indignación de los jugadores y del cuerpo técnico azulgranas.

El Barcelona consideró “un error importante” la decisión del árbitro de no señalar la infracción y la inacción del VAR.

Además, en el entrenamiento previo al partido, el entrenador Hansi Flick se quejó del estado de terreno de juego en la cancha del Atlético de Madrid, creciendo más la polémica, a lo que la Uefa tampoco respondió.

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Cuándo es el partido entre Atlético de Madrid y Barcelona

Por lo pronto, Barcelona confía en tener otra noche épica en Champions League para remontarle al Atlético de Madrid, recordando que el partido de ida terminó 2-0 a favor de los dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone y por eso la clasificación a la semifinal está embolatada.

Dicho compromiso será este martes, 14 de abril, a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

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