A pesar de que el Flamengo logró imponerse 2-1 ante Fluminense en una edición más del apasionante ‘Fla-Flu’ por la fecha 11 del Brasileirao, el ambiente en el vestuario no fue del todo alegre.

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El protagonista de la nota negativa fue el colombiano Jorge Carrascal, quien sigue sumando capítulos de indisciplina que ya colmaron la paciencia de la dirigencia en Río de Janeiro.

Carrascal inició el compromiso en el banco de suplentes. El técnico Leonardo Jardim decidió darle ingreso al minuto 73 en sustitución de Gonzalo Plata, buscando refrescar el ataque y asegurar el resultado en el tramo final del clásico. Sin embargo, lo que debía ser una oportunidad para brillar terminó en un dolor de cabeza.

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Cuando el cronómetro marcaba el minuto 95 y el partido ya agonizaba, el cartagenero protagonizó una acción temeraria. Tras una fuerte entrada sobre el jugador Guga, el árbitro central no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa.

El colombiano apenas duró 20 minutos en cancha, dejando a su equipo con un hombre menos en los instantes de mayor presión.

¿Qué sanción recibirá Jorge Carrascal?

La gravedad del asunto no radica solo en la expulsión, sino en la reincidencia. Según reportes de la prensa brasileña, el Flamengo decidió aplicar con rigor su estricta política disciplinaria. Al tratarse de una conducta evitable y repetitiva, el club ha determinado sancionar a Carrascal con una multa equivalente a un mes de salario.

Esta drástica medida institucional tiene como objetivo frenar las acciones imprudentes que comprometen el rendimiento colectivo del equipo. Para el mediocampista, este castigo representa un golpe durísimo a sus finanzas, además de la evidente sanción deportiva que lo mantendrá alejado de las canchas por las próximas jornadas del campeonato local.

Una historia que se repite en el 2026

No es la primera vez que el exjugador de River Plate pone en aprietos al ‘Mengao’ en lo que va del año. A principios de febrero, Carrascal ya había sido multado por una situación similar. En aquella ocasión, fue expulsado en la final de la Supercopa de Brasil contra Corinthians, partido que el equipo paulista terminó ganando 0-2 aprovechando la superioridad numérica.

Aquella tarjeta roja fue el primer aviso de la directiva, pero tal parece que el mensaje no fue asimilado por el jugador, quien vuelve a quedar en el ojo del huracán por su falta de control en momentos de alta tensión.

¿Qué dijo Leonardo Jardim al respecto?

Tras el pitazo final, el estratega del Flamengo se refirió a la situación en rueda de prensa. Aunque intentó mantener la calma, sus palabras dejaron ver que la acción fue innecesaria:

“Algunas tarjetas rojas se deben a acciones imprudentes. No creo que Carrascal debiera entrar así, pero fue la prisa por deshacerse de él. Si no hubiera sido roja, habría sido amarilla”, analizó el técnico.

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