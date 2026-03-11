Un ambiente tenso se vivió en el Estadio Maracaná tras el partido entre Flamengo y Cruzeir. Al finalizar el encuentro, parte de la afición expresó su descontento y se presentaron enfrentamientos entre hinchas de los dos equipos.

La situación más tensa se vivió en la zona sur del estadio, donde seguidores de ambos equipos se encararon. En medio del altercado, algunos hinchas de Cruzeiro desprendieron y lanzaron sillas hacia el nivel inferior de la grada, lugar en el que se encontraban seguidores de Flamengo.

Además, desde las tribunas comenzaron a escucharse silbidos y gritos en contra de Gerson, quien volvió al Maracaná defendiendo ahora la camiseta de Cruzeiro, después de una salida polémica del Flamengo que incluso derivó en disputas legales entre el futbolista y el club carioca.

El mediocampista brasileño, que fue figura del Flamengo durante varias temporadas y conquistó títulos importantes con el equipo, regresó al estadio donde fue ídolo, pero esta vez como rival. Su vuelta estuvo marcada por el malestar de parte de la hinchada rojinegra, que no olvidó los conflictos que rodearon su salida de la institución.

En medio de ese ambiente hostil, también hubo críticas dirigidas hacia Leonardo Jardim, técnico vinculado al entorno del club en medio de un momento de tensión deportiva. El desorden en las gradas y los abucheos reflejaron el clima caliente que rodeó el final del encuentro en el histórico escenario de Río de Janeiro.

⚠️🇧🇷 ATENCIÓN AL CRUCE DE LOS HINCHAS DE FLAMENGO Y CRUZEIRO EN EL MARACANÁ.pic.twitter.com/MSzbLN1JTT — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 12, 2026

Jorge Carrascal anotó segundo gol de Flamengo

El colombiano Jorge Carrascal amplió la ventaja de Flamengo durante el partido al anotar el segundo tanto del equipo. El mediocampista aprovechó una jugada ofensiva bien elaborada para enviar el balón al fondo de la red y aumentar la diferencia en el marcador.

La anotación llegó en un momento clave del encuentro y le permitió al conjunto rojinegro tomar mayor control del juego frente a Cruzeiro. Con este gol, Carrascal volvió a destacarse en el frente de ataque y aportó al resultado del equipo en el estadio Maracaná.

El golazo que acaba de hacer Carrascal para el Flamengo. 🔥🇨🇴🇧🇷 Le ganó 2-0 a Cruzeiro por el Brasileirao.

pic.twitter.com/gXunMkrLW6 — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) March 12, 2026

