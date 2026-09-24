En medio de la visita realizada por el presidente Abelardo De La Espriella a la ciudad de Santa Marta —con el objetivo de atender personalmente la ofensiva de la fuerza pública en contra de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada—, una estampa del mandatario generó amplia controversia nacional al vérsele portando no solo un radio de comunicación, sino también una pistola al cinto, una escena inusual para un jefe de Estado en ejercicio.

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Ante la polémica desatada por la imagen, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, salió al paso de las críticas y aseguró que la postura del mandatario representa a un gobernante comprometido en combatir de frente la criminalidad en las calles.

“Un presidente que está en terreno, que está enfrentando a los criminales directamente en las calles de Santa Marta. El mensaje es muy importante porque es decirle a los criminales: ustedes no van a doblegar la voluntad de los colombianos, ustedes no van a intimidar a los colombianos, no van a intimidar a los samarios. El gobierno está del lado del pueblo colombiano”, afirmó enfáticamente el jefe de la cartera política.

Frente a la compleja situación de orden público en la capital del Magdalena, el ministro reconoció que los primeros meses del pulso contra estas estructuras delictivas serán duros debido a las reacciones violentas y retaliaciones de los grupos armados al verse perseguidos. No obstante, ratificó la total determinación del Ejecutivo para recuperar la confianza de la ciudadanía.

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“Aquí los delincuentes, los narcoterroristas no pueden intimidar ni doblegar a los colombianos, porque el pueblo colombiano tiene a su gobierno que los cuida, los protege y combate a los criminales”, agregó Lara Restrepo, reiterando que la administración actual tiene la firme decisión de doblegarlos y someterlos a la justicia.