Por: Caracol TV

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Junior de Barranquilla dio inicio a su pretemporada bajo la dirección del técnico uruguayo Jorge Bava, quien fue presentado recientemente y ya asumió el reto de liderar el plantel. Según Noticias Caracol, el club apunta a preparar desde ahora su participación en la Copa Libertadores 2027 y a afrontar de la mejor manera posible la siguiente edición de la Liga colombiana, después del resultado negativo que marcó el cierre del semestre. Desde el arranque, el equipo ha mostrado en sus redes sociales imágenes de Bava dirigiendo a sus nuevos jugadores, en medio de un ambiente de cambios importantes.

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Paralelamente al comienzo de los entrenamientos, en Junior se tomaron decisiones relevantes respecto a la plantilla. Tal como reportó Noticias Caracol, una de las primeras acciones fue asegurar la continuidad de varios futbolistas considerados clave por su experiencia y aporte en el fútbol colombiano. Entre los nombres destacados que renovaron contrato están el arquero Jefferson Martínez y los volantes Juan David Ríos, Harold Rivera y Yimmi Chará. También figura Teófilo Gutiérrez, reconocido delantero que muy pronto se despedirá del fútbol profesional, pues ya prepara su partido de despedida que tendrá lugar el 19 de diciembre en el estadio Metropolitano. A estos jugadores se suma Fabián Correa, joven que llegó procedente del Barranquilla, pero no logró tener la continuidad esperada.

No obstante, hay movimientos importantes en el plantel de cara al nuevo ciclo. Según las mismas fuentes, Jefferson Martínez ha sido vinculado en rumores de posible llegada al Independiente Medellín, mientras que los otros jugadores mencionados también se encuentran en conversaciones con diversos equipos, aunque sus futuros aún no están definidos oficialmente. Por otra parte, no se descartan más salidas, ya que existen futbolistas bajo contrato con el club a quienes se les estaría buscando oportunidades en otras instituciones nacionales. Voceros barranquilleros comentaron, de manera extraoficial, que la reestructuración de la nómina de Junior podría dejar hasta 10 jugadores fuera, en el marco del proyecto impulsado por el entrenador Bava.

En paralelo a la reestructuración, los directivos y el nuevo cuerpo técnico trabajan de forma conjunta en la búsqueda de refuerzos para la temporada, evaluando tanto el mercado nacional como el internacional. La prioridad del club es conformar un equipo competitivo que aspire a cumplir un papel destacado en la próxima edición de la Copa Libertadores y en los compromisos domésticos. Esta etapa de cambios muestra la intención de Junior de superar el difícil semestre anterior y alinearse con los objetivos deportivos de las próximas temporadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los jugadores del Junior de Barranquilla que podrían salir tras la llegada de Jorge Bava?

De acuerdo con la información publicada por Noticias Caracol, tras la llegada del entrenador Jorge Bava, Junior de Barranquilla contempla la salida de varios futbolistas. Entre los posibles movimientos están el arquero Jefferson Martínez, así como los volantes Juan David Ríos, Harold Rivera, Yimmi Chará y Fabián Correa. Además, se habla de una posible reestructuración amplia, que podría dejar fuera hasta 10 jugadores de la nómina del club, aunque los nombres adicionales no han sido confirmados oficialmente.

¿Qué objetivos tiene Junior de Barranquilla para la próxima temporada con Jorge Bava como técnico?

Con Jorge Bava al mando, Junior de Barranquilla ha puesto como prioridades la preparación para su participación en la Copa Libertadores 2027 y la recuperación en la Liga colombiana, luego del saldo negativo obtenido en el último semestre. El club trabaja en la renovación de su plantel y en la búsqueda de refuerzos, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de armar un equipo competitivo para enfrentar los próximos desafíos y mejorar sus resultados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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