Por: Caracol TV

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La Policía de Brasil detuvo en Río de Janeiro al delantero David Corrêa, jugador de Vasco da Gama, quien comparte equipo con los colombianos Marino Hinestroza y Carlos Andrés Gómez. Según la información difundida, la captura se realizó en el marco de una investigación judicial que lo señala por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero. La detención de Corrêa, quien es conocido en el ámbito futbolístico como "DVD", se convirtió rápidamente en noticia en el país y ha causado revuelo en la plantilla del equipo carioca.

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De acuerdo con la cadena Globonews, el procedimiento policial se ejecutó con base en una orden emitida por la justicia del estado de Espírito Santo, región natal del futbolista de 31 años. Ni el Vasco da Gama ni allegados al deportista han emitido declaraciones oficiales acerca de la delicada situación legal en la que está involucrado Corrêa. La noticia de su aprehensión se difundió aún más luego de que la mencionada cadena de televisión presentara un video en el que se observa al delantero, vestido con la ropa de entrenamiento del club, escoltado por agentes policiales mientras salía del centro de prácticas del Vasco da Gama, imagen que no tardó en viralizarse en redes sociales.

Además, la situación judicial de Corrêa ya venía arrastrando antecedentes desde finales de octubre, cuando fue objeto de medidas restrictivas en la misma causa. En esa oportunidad, un mandato judicial le exigió entregar su pasaporte a las autoridades, reflejando que el proceso penal ya se encontraba avanzado antes del reciente arresto.

La incertidumbre que rodea al futuro de Corrêa no solo impacta su carrera individual, también ha generado inquietud en el entorno de Vasco da Gama. El delantero había llegado al club en 2024 y, desde su arribo, acumuló 46 partidos oficiales y seis goles. Sin embargo, para el encuentro más reciente de la liga brasileña frente al Bragantino, el futbolista no fue convocado, hecho que ahora se comprende dentro del contexto judicial que enfrenta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué detuvieron a David Corrêa, jugador de Vasco da Gama?

David Corrêa fue detenido en Río de Janeiro tras ser señalado en una investigación judicial por presuntos delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero, según información reportada por Globonews y autoridades del estado de Espírito Santo. La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden judicial y está vinculada a procesos previos en los que el futbolista ya había sido sujeto de medidas cautelares, como la entrega de su pasaporte.

¿Qué impacto tuvo el arresto de David Corrêa en Vasco da Gama?

La detención del delantero ha causado conmoción entre los jugadores y en el vestuario del Vasco da Gama, donde convivía con los colombianos Marino Hinestroza y Carlos Andrés Gómez. La noticia tomó mayor relevancia ya que Corrêa no fue convocado para el partido más reciente del club, lo que se relaciona directamente con la investigación judicial en su contra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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