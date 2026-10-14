Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Momentos de gran tensión vivió la ciudad de Ibagué durante la tarde del miércoles 14 de octubre, cuando una jornada de movilización social que tenía lugar en el centro de la ciudad derivó en enfrentamientos entre manifestantes y unidades antidisturbios de la Policía. De acuerdo con los reportes informados, los hechos ocurrieron en las inmediaciones del parque Manuel Murillo Toro, justo frente a la sede de la Gobernación del Tolima, uno de los puntos neurálgicos de la capital tolimense.

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Durante el desarrollo de la protesta, agentes de la autoridad intervinieron desplegando una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), un grupo especializado de la Policía Nacional de Colombia para el control de disturbios y manifestaciones públicas. Testigos observaron, además, el uso de gases lacrimógenos como parte del intento por dispersar a los manifestantes e intentar normalizar el flujo habitual en esta zona céntrica de Ibagué. La utilización de estos métodos represivos impactó de manera significativa el curso previsto de la jornada de protesta y alteró la tranquilidad de los asistentes y transeúntes del sector.

Según información preliminar, en medio de la intervención policial se habrían producido varias capturas de manifestantes. Sin embargo, hasta el momento no existe claridad sobre la cifra oficial de personas detenidas, así como las circunstancias específicas de cada captura. De igual manera, no se ha informado con precisión si hubo heridos durante los disturbios, manteniendo la comunidad a la expectativa de datos confirmados por las autoridades.

La movilización hace parte de una jornada nacional de protestas convocada por organizaciones sindicales, docentes, estudiantes y otros sectores sociales. El objetivo de esta convocatoria era expresar el rechazo colectivo a ciertas decisiones tomadas por el Gobierno nacional, tal como lo señalaron los organizadores citados en los reportes. En Ibagué, los manifestantes iniciaron sus actividades desde la mañana y se desplazaron por la carrera Quinta hasta el parque Manuel Murillo Toro. Allí planeaban realizar un plantón ante la sede de la Gobernación del Tolima.

Entre las motivaciones de los manifestantes sobresalen la oposición a recortes presupuestales, la defensa de la educación pública, el reclamo por mejores condiciones laborales del magisterio y la exigencia de garantías para el ejercicio de la protesta social. La convocatoria en Ibagué recibió respaldo de varios sectores sindicales y educativos del departamento, quienes anunciaron su presencia y participación en las actividades programadas.

Esta situación, aún en proceso de esclarecimiento, sigue siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades, que se espera entreguen un pronunciamiento oficial con el balance final de los disturbios ocurridos ese miércoles en el parque Murillo Toro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa de los disturbios en la protesta de Ibagué?

La causa directa de los disturbios en la protesta de Ibagué fue la intervención de la fuerza pública, que incluyó la presencia de una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes en el entorno del parque Murillo Toro. Esto alteró la marcha y llevó a una confrontación entre participantes y autoridades, según lo informado en los reportes del evento.

¿Por qué protestaron los ciudadanos en Ibagué el 14 de octubre?

Los ciudadanos de Ibagué protestaron como parte de una jornada nacional que buscaba expresar el rechazo a decisiones del Gobierno nacional. Entre las principales razones de la convocatoria estaban la defensa de la educación pública, el desacuerdo con recortes presupuestales, la exigencia de mejores condiciones laborales para el magisterio y el reclamo de garantías para el derecho a la protesta social. Así lo indicaron los organizadores y participantes que respaldaron la movilización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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