Por: El Espectador

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La movilidad entre Soacha y Bogotá sufrió una grave crisis tras las fuertes lluvias de la tarde de este miércoles 14 de octubre. De acuerdo con la información registrada, la Autopista Sur presentó una significativa acumulación de agua, creando grandes dificultades para el tránsito de vehículos, especialmente cerca de la estación Terreros. Las condiciones en esta vía principal no solo ralentizaron el paso de carros y motocicletas, sino que además llevaron a la suspensión del servicio de Transmilenio en determinados tramos.

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Precisamente, a las 6:54 p. m., el sistema de transporte masivo comunicó que, debido a las inundaciones en el carril mixto frente a la estación San Mateo - sentido occidente-oriente–, la ruta circular San Mateo quedaba fuera de operación. La suspensión sigue vigente hasta que las condiciones climáticas y el nivel del agua permitan restablecer el servicio con seguridad para los pasajeros y conductores. Esta información fue confirmada en los reportes operativos del propio sistema de transporte.

Al problema en el transporte público se sumaron hechos reportados por ciudadanos a través de redes sociales y medios locales, donde quedó evidenciada la magnitud de la emergencia: decenas de carros y motos no podían avanzar de forma normal y terminaron atrapados en calles completamente cubiertas de agua. En los barrios de Soacha se vieron escenas frecuentes de personas intentando sortear las zonas inundadas, evidenciando la falta de drenaje suficiente para enfrentar aguaceros intensos.

Particular preocupación causó el hecho ocurrido en inmediaciones de los sectores residenciales Quintanares y Julio Rincón, cerca del colegio Julio César Turbay. Periodismo Público reportó que un conductor quedó atrapado en su vehículo por el nivel del agua, aunque finalmente pudo salir sin mayores consecuencias. Asimismo, en la zona industrial de Cazucá y en el sector La Capilla se registraron varios reportes de afectaciones, aunque aún no existe un balance claro sobre la cantidad total de vías implicadas ni sobre el tiempo exacto que tomó el descenso de los niveles de agua.

La importancia de la Autopista Sur como eje de conexión entre Bogotá y Soacha implica que cualquier restricción por inundaciones repercute en toda la población que depende de este corredor: estudiantes, trabajadores y viajeros frecuentes han visto alteradas sus rutinas. Por el momento, no hay informes oficiales sobre el impacto total de la emergencia ni el periodo necesario para la normalización de la movilidad. La información fue tomada de reportes de Periodismo Público y del sistema de transporte de Transmilenio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué zonas de Soacha resultaron más afectadas por las lluvias?

Las áreas más impactadas por las lluvias, según los reportes mencionados, incluyen sectores residenciales como Quintanares y Julio Rincón, así como la zona industrial de Cazucá y el barrio La Capilla. En estos lugares, el acumulamiento de agua en las calles generó problemas para la movilidad y situaciones peligrosas, como la de un conductor atrapado en su vehículo.

¿Qué medidas tomó Transmilenio durante las inundaciones en la Autopista Sur?

Durante las inundaciones, Transmilenio decidió suspender el servicio de la ruta circular San Mateo en el tramo afectado debido a la acumulación de agua en el carril mixto frente a la estación San Mateo. La reactivación del servicio se mantiene pendiente hasta que las condiciones permitan garantizar la seguridad de los usuarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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