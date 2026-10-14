La jornada de protestas de este miércoles 14 de octubre en Bogotá terminó en fuertes disturbios y bloqueos que colapsaron Transmilenio. La jornada terminó en tensiones principalmente en el centro de la ciudad, donde intervino el antiguo Esmad, que lanzó gases y aturdidoras.

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Videos evidenciaron tanquetas de la ahora UNDMO en el parque de los Periodistas. Varias personas se dispersaron, ya que huían del accionar de la fuerza pública.

Las manifestaciones provocaron que Transmilenio cerrara las principales estaciones del centro histórico, Las Aguas, Universidades y Museo del Oro.

⏰ #TMAhora (7:53 p.m.) 📍Eje Ambiental ❌ Cierra temporalmente estaciones Museo de Oro, Aguas y Universidades por manifestaciones ajenas a la operación. 📍San Mateo 🌧️ ❌ Continúa suspendida la ruta circular debido a inundaciones en el sector. pic.twitter.com/EXmj0t4P9j — TransMilenio (@TransMilenio) October 15, 2026

Otra alteración al orden público se dio en la avenida Caracas, sobre la calle 39. Un grupo de manifestantes que estaba en inmediaciones de la Universidad Distrital bajó hasta esta zona, bloqueando el paso de los buses de Transmilenio por esa troncal.

Varias patrullas de la Policía hicieron recorridos por dicha avenida para que no hubiese bloqueos al sistema de transporte masivo.

A esta hora varios uniformados del Esmad patrullan la troncal de la Av Caracas para evitar bloqueos del sistema de transporte TransMilenio pic.twitter.com/HTDJSqX2Bn — La FM (@lafm) October 15, 2026

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