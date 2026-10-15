Por: EL PILON SA

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El crecimiento urbano acelerado, junto con las altas temperaturas y la vulnerabilidad ante el cambio climático, representa un desafío complejo para Valledupar, capital del Cesar. Frente a esta realidad, un equipo de la Fundación Universitaria del Área Andina adelanta el proyecto Ciudades Verdes, dirigido a generar herramientas que permitan mejorar la gestión ambiental en el contexto urbano, bajo una mirada técnica y multidisciplinar. De acuerdo con los investigadores citados por la Fundación Universitaria del Área Andina, el propósito es fortalecer la planificación de la ciudad a través de datos concretos y propuestas para una gestión sostenible del territorio.

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Durante 2024 y 2025, la investigación se centró en caracterizar los ecosistemas urbanos de Valledupar. Luego, en 2026, evolucionó hacia el análisis de los sistemas de gestión ambiental urbana. Esta transición respondió a la inquietud, identificada por Jorge Ortiz, líder e investigador del proyecto, sobre la falta de articulación entre las políticas ambientales y la escasa incorporación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre la ciudad. Ortiz explica que la meta es diagnosticar cómo los instrumentos de planificación territorial enfrentan el cambio climático, analizar la percepción ciudadana ante estos riesgos y proponer estrategias integrales que consideren los aspectos ambientales, sociales y económicos para fortalecer la resiliencia de la ciudad.

Uno de los hallazgos más significativos corresponde al arbolado urbano: cerca del 40 % de los árboles en la ciudad son de la especie mango (Mangifera indica), lo que genera un riesgo fitosanitario, pues una sola plaga podría afectar de manera considerable la cobertura arbórea. En cuanto a la biodiversidad, el estudio señala que en el centro urbano se registran 50 especies de aves; si bien hay buena presencia de avifauna asociada a la vegetación existente, esta cifra evidencia presión sobre el ecosistema, de acuerdo con los investigadores. Además, aunque las personas reconocen la importancia de los espacios verdes, consideran limitada su participación en las decisiones ambientales.

El proyecto busca que su impacto trascienda el campo académico y sirva para actualizar políticas como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), recomendando soluciones basadas en la naturaleza, como corredores verdes, alamedas ambientales y restauración de zonas estratégicas, por ejemplo, el río Guatapurí. Para robustecer la participación comunitaria, se plantea implementar herramientas como la cartografía social y la construcción colectiva de propuestas ambientales.

La formación de estudiantes de Arquitectura se integra al proyecto mediante el Semillero de Investigación In Situ, donde desarrollan trabajo de campo y fortalecen capacidades en análisis espacial y soluciones bioclimáticas. Según Rubby Gnecco, directora del programa, esto vincula la formación académica con las necesidades reales del territorio.

Ciudades Verdes es un esfuerzo interdisciplinario, ya que involucra arquitectura, ingeniería ambiental, biología y derecho, junto a herramientas como redes de observación y el uso de las aves como indicadores ambientales. Este enfoque pretende informar la toma de decisiones y facilitar la transición hacia una planificación más robusta frente al cambio climático. El objetivo, concluyen los investigadores de la Fundación Universitaria del Área Andina, es generar conocimiento que incentive el diálogo entre academia, instituciones y ciudadanía para lograr una ciudad sostenible y resiliente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales riesgos ambientales que afronta Valledupar según el proyecto Ciudades Verdes?

El proyecto Ciudades Verdes identifica el crecimiento urbano acelerado, la alta concentración de árboles de una sola especie y la presión sobre la biodiversidad como los principales riesgos ambientales de Valledupar. Además, destaca la escasa articulación de políticas y la limitada participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, lo que puede dificultar la adaptación frente al cambio climático.

¿Cómo contribuye la participación ciudadana a la gestión ambiental urbana en Valledupar?

De acuerdo con los hallazgos del proyecto, aunque la población reconoce la importancia del arbolado y los espacios verdes, su participación en las políticas ambientales sigue siendo reducida. Fortalecer mecanismos como la cartografía social y la construcción colectiva de propuestas es fundamental para vincular mejor a los habitantes en los procesos de gestión y planificación ambiental de Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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