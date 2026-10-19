El actor Édgar Vivar, recordado por interpretar al Señor Barriga y a Ñoño en ‘El Chavo del 8’, decidió poner en orden sus asuntos personales antes de someterse a una cirugía de columna. La noticia llamó la atención de sus seguidores, pues el artista formalizó su testamento y dejó organizada la administración de sus bienes antes de la intervención prevista para el próximo año.

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Aunque esta decisión despertó inquietud entre quienes han seguido su trayectoria, Vivar explicó que afronta el procedimiento con tranquilidad y confianza en el equipo médico que estará a cargo de su atención. El actor busca dejar sus asuntos personales organizados mientras se prepara para un periodo de recuperación que lo mantendrá alejado temporalmente de sus actividades profesionales.

Los problemas de salud que enfrenta están relacionados con su columna vertebral. En declaraciones recogidas por el programa mexicano ‘Viva la alegría’, el intérprete explicó que las molestias están asociadas al paso de los años y que necesita una intervención para corregir la desviación que presenta.

“Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo”, explicó el actor.

La operación supondrá una pausa importante en su carrera, pues Vivar tendrá que dedicar varios meses a su recuperación. El artista ya había hablado sobre sus dificultades físicas en mayo de 2026, cuando mencionó que recurría a medicamentos y tratamientos con estímulos eléctricos para controlar las molestias.

Aunque esas alternativas le han permitido continuar con algunos compromisos y mantener parte de su actividad, el actor reconoció que la cirugía resulta necesaria para evitar posibles complicaciones a mediano y largo plazo. La intervención representa, por tanto, un paso importante para atender el problema de columna que afecta su movilidad y bienestar.

La pausa profesional tampoco parece ser una decisión definitiva para el intérprete, quien mantiene el deseo de regresar a los escenarios y a los sets de grabación una vez que complete el proceso de recuperación. En sus declaraciones, Vivar dejó claro que su alejamiento responde a una necesidad médica y no a una renuncia voluntaria a su carrera artística.

“Es un retiro involuntario”, aseguró el actor al referirse al tiempo que deberá permanecer fuera de sus actividades habituales.

La decisión de organizar su testamento antes de la intervención se suma a los preparativos personales que Vivar considera necesarios para afrontar esta etapa. Mientras se acerca la fecha de la cirugía, sus declaraciones reflejan su intención de atender su salud y volver al trabajo cuando las condiciones médicas se lo permitan.

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