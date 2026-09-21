Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y en conjunto con los Fondos de Desarrollo Local de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires, ha lanzado una ambiciosa estrategia para fortalecer el ecosistema cultural y creativo del centro de la ciudad. Según información oficial, la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ destinará $1.591.696.138 a través de 67 estímulos, distribuidos en seis convocatorias dirigidas a agentes culturales de estas tres localidades. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 5 de octubre de 2026 en la plataforma oficial (https://cultured.gov.co).

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El programa ‘Más Cultura Local 2026’ está diseñado para ampliar el acceso y apoyar tanto a nuevos agentes como a procesos con trayectoria. En Santa Fe y Los Mártires, se entregarán 19 estímulos específicamente para quienes no hayan sido ganadores de convocatorias previas, mientras que 18 ayudas adicionales buscan fortalecer organizaciones ya establecidas. La Candelaria, por su parte, integra ambas categorías en una sola convocatoria y añade énfasis en la atención a diversidad.

En La Candelaria, la inversión asciende a $508.250.000 repartidos en 25 estímulos. Esta localidad promueve la inclusión con estímulos priorizados para personas con discapacidad, mujeres, comunidades negras, indígenas, población LGBTI y medios alternativos, quienes deberán cumplir requisitos como experiencia comprobada y vinculación territorial, así como garantizar el carácter gratuito y abierto de las actividades (de acuerdo con las bases publicadas por FUGA).

Por su parte, Los Mártires tendrá una bolsa de $371.653.785 distribuidos en 17 estímulos. Aquí se contemplan apoyos tanto para nuevos participantes como para el fortalecimiento y la dotación de los procesos culturales locales. Se exige que los fondos invertidos se traduzcan en bienes y servicios al servicio gratuito de la comunidad, con actividades de cierre públicas y cobertura de al menos cuatro semanas.

Santa Fe se destaca como la localidad con mayor cantidad de recursos, al concentrar $711.792.353 en 25 estímulos. La convocatoria establece condiciones claras para la selección, priorizando la participación de personas con discapacidad y la vinculación de canales comunitarios certificados. Además, cada propuesta deberá involucrar a residentes locales y comprometerse a compartir abiertamente los resultados y beneficios del proyecto.

El proceso de selección será conducido por 18 jurados y las actividades seleccionadas podrán ejecutarse entre el 5 de enero y el 30 de abril de 2027, siempre orientadas a beneficiar de manera directa y gratuita a las comunidades. Los ganadores disfrutarán no solo de respaldo económico sino también de programas de mentoría e intercambio de saberes, buscando crear capacidades sostenibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en las convocatorias culturales de Más Cultura Local 2026 en Bogotá?

Para participar en las convocatorias de Más Cultura Local 2026, los agentes culturales deben cumplir criterios como no haber sido ganadores de convocatorias similares en años recientes (según la localidad y la categoría), acreditar experiencia previa desarrollando proyectos en el territorio entre 2024 y 2026, y, en caso de agrupaciones, asegurar una residencia mayoritaria de sus miembros en la localidad respectiva. Además, deben presentar propuestas gratuitas que involucren activamente a residentes locales e inscribirse antes del 5 de octubre de 2026.

¿Qué es la cadena de valor de la Economía Cultural y Creativa en el contexto de estas convocatorias?

La cadena de valor de la Economía Cultural y Creativa se refiere a todas las etapas y actores involucrados en la creación, producción, distribución y consumo de bienes, servicios y actividades culturales. En las convocatorias mencionadas, las propuestas deben demostrar el vínculo de, al menos, tres eslabones de dicha cadena, lo que implica que deben contemplar desde la generación de contenidos hasta la circulación y participación activa de la comunidad local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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