Por: Portal Bogotá

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Mientras la ciudad de Bogotá descansa durante la noche, el ritmo en sus calles cambia radicalmente debido al intenso trabajo de los equipos de recolección de residuos. Inspirada en la campaña 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la limpieza nocturna es fundamental para ofrecer una urbe presentable al despertar. Camiones y cuadrillas recorren los barrios recogiendo toneladas de basura, una labor esencial que pasa desapercibida para muchos habitantes, pero que requiere organización, responsabilidad y esfuerzo colectivo.

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Un caso que ilustra este compromiso es el de Luisfer, un trabajador que lleva dos décadas dedicado a la recolección de residuos en la ciudad. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, su jornada laboral puede extenderse hasta bien entrada la madrugada, especialmente cuando el trabajo se realiza en días como el domingo, donde el cansancio y los riesgos aumentan. A las 7:30 de la noche, Luisfer y su equipo suelen tener aún cerca de cinco horas de labor por delante, habiendo recogido casi una tonelada de residuos cuando todavía no se ha completado ni la mitad del recorrido establecido.

No obstante, esta labor se enfrenta a retos más allá del agotamiento físico. Según testimonios de trabajadores entrevistados por la Alcaldía de Bogotá, a veces la ciudadanía desconoce el esfuerzo y los expone a riesgos innecesarios, como lanzarles vehículos encima o menospreciar su labor. Mientras tanto, en los hogares bogotanos, muchos ya descansan sin notar que al día siguiente las calles aparecerán limpias, gracias a quienes trabajan mientras la ciudad duerme.

La campaña 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' hace un llamado a la corresponsabilidad. Indica que el primer paso para mantener el orden es la adecuada disposición de residuos: separar correctamente los desechos, respetar los horarios de recolección y emplear canales oficiales. Para información sobre el servicio público de aseo, la ciudadanía puede acceder a la página de Aseo Bogotá, donde se esclarecen dudas sobre recolección, disposición de muebles viejos y otros elementos voluminosos o escombros. Además, los llamados 'Ecopuntos' recorren semanalmente las localidades para facilitar el descarte responsable de objetos grandes sin costo alguno.

Por último, la Alcaldía recomienda aprovechar los canales oficiales como la línea 195, WhatsApp Chatico y la línea 110 para consultar horarios, reportar residuos ilegales o solicitar ayuda sobre la correcta disposición de desperdicios, reafirmando así la importancia de la colaboración ciudadana y la función invaluable de los recolectores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realiza la recolección nocturna de residuos en Bogotá y quiénes son los responsables?

La recolección nocturna en Bogotá es llevada a cabo por cuadrillas de trabajadores que operan mientras la ciudad duerme, recorriendo barrios y recogiendo toneladas de basura para mantener las calles limpias. Según información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, estos trabajadores —como Luisfer, quien lleva 20 años en el oficio— realizan jornadas extensas que pueden prolongarse hasta la madrugada, enfrentando tanto retos físicos como de seguridad.

¿Qué servicios y canales ofrece la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ para la correcta disposición de residuos?

La campaña promueve la participación ciudadana en la disposición adecuada de residuos e informa sobre servicios disponibles como la página web de Aseo Bogotá y los 'Ecopuntos', cajas estacionarias donde se pueden dejar gratuitamente artículos voluminosos y escombros. Además, para consultas y reportes, los canales oficiales incluyen la línea 195, WhatsApp Chatico y la línea 110, contribuyendo así a mantener la limpieza y el orden en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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