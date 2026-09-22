Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente concentración de actividad sísmica en Chaparral ha encendido las alertas en el Tolima. A raíz de la información suministrada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que reportó más de 130 sismos en las últimas horas, la gobernadora Adriana Magali Matiz tomó la decisión de endurecer las medidas de prevención en varios municipios del departamento. De acuerdo con lo expresado por Matiz, la situación requiere una preparación rigurosa por parte de todas las autoridades locales. En sus palabras, "El Tolima entra en modo prevención", e instó a los alcaldes a mantener activos y actualizados todos los protocolos de respuesta frente a una posible emergencia.

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Específicamente, la gobernadora pidió a los alcaldes que convoquen a sus equipos de gobierno y a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, con el fin de revisar las estrategias definidas para enfrentar situaciones de crisis, identificar zonas seguras que puedan funcionar como puntos de encuentro y mantener a la población informada sobre los procedimientos a seguir. Según la información difundida por el SGC, muchos de los recientes temblores han tenido su epicentro en Chaparral y han sido superficiales, un detalle importante que ha motivado un monitoreo constante.

Una de las medidas preventivas adoptadas es la implementación de la estrategia Escuela en Casa en los municipios de Chaparral, Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio. Esto implica que, por ahora, las instituciones educativas funcionarán de manera remota, para evitar la asistencia de estudiantes y personal mientras las autoridades evalúan las condiciones y riesgos potenciales en la zona afectada.

También se ha dispuesto el arribo de una comisión integrada por el Servicio Geológico Colombiano, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y la Gobernación, con el objetivo de analizar de manera presencial las particularidades del suelo en el sector más afectado. El propósito es contribuir a la toma de decisiones informadas mediante información recabada directamente en el terreno.

No solo las autoridades deben estar en alerta. Matiz recomendó que las familias tomen precauciones y tengan listos elementos necesarios ante una situación de emergencia, como silbato, linterna, agua y tapabocas. La acción coordinada entre instituciones y ciudadanos es fundamental mientras las secuencias sísmicas, de acuerdo con el SGC, continúan bajo vigilancia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se implementó la estrategia Escuela en Casa en Chaparral y otros municipios de Tolima?

La estrategia Escuela en Casa se implementó en Chaparral, Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio como medida preventiva frente a los constantes sismos registrados recientemente, con el fin de proteger a los estudiantes y dar tiempo a las autoridades para evaluar la seguridad de las instituciones educativas, de acuerdo con la información de la Gobernación del Tolima.

¿Qué recomendaciones hicieron las autoridades para que las familias enfrenten la emergencia sísmica en Chaparral?

Las autoridades, encabezadas por la gobernadora Adriana Magali Matiz, recomendaron que las familias preparen elementos básicos como silbato, linterna, agua y tapabocas, para estar listas ante una posible emergencia causada por la actividad sísmica en Chaparral, siguiendo los lineamientos de prevención difundidos oficialmente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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