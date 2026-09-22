Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La madrugada en Chaparral estuvo marcada por una intensa y poco habitual sucesión de movimientos telúricos, todos ellos registrados por el Servicio Geológico Colombiano. La secuencia sísmica inició a las 12:31 a. m., con un primer sismo de magnitud 3.2 y profundidad superficial, característica que implica que el epicentro de cada temblor estuvo ubicado cerca de la corteza terrestre. Apenas dieciocho minutos después, a las 12:49 a. m., se reportó otro temblor, esta vez de magnitud 3.1, lo que mostró que la actividad no disminuiría en el corto plazo.

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Durante la siguiente hora, los habitantes de Chaparral vivieron constantes sobresaltos. A las 12:57 a. m., un nuevo sismo de magnitud 3.0 sacudió la región, seguido por un evento de magnitud 3.3 a la 1:36 a. m. La continuidad de los movimientos quedó confirmada a la 1:51 a. m., cuando el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor de magnitud 3.5.

El evento más fuerte tuvo lugar a las 2:35 a. m., cuando la magnitud alcanzó 4.2 y el epicentro se localizó nuevamente en el municipio de Chaparral. Este sismo, también de profundidad superficial, se convirtió en el más intenso de la jornada, según lo informado por el Servicio Geológico Colombiano. Sin embargo, la actividad sísmica no cesó ahí. Entre las 3:08 a. m. y las 6:50 a. m., se presentaron diez movimientos adicionales, con magnitudes que oscilaron entre 3.1 y 4.0, todos ellos también de profundidad superficial.

Entre estos eventos destacan temblores de magnitud 3.6 a las 3:10 a. m., 3.8 a las 4:51 y 5:38 a. m., y uno de 4.0 a las 6:00 a. m. En total, se contabilizaron diecisiete sismos en menos de siete horas, conformando una cadena de sacudidas sin precedente reciente en la zona.

El patrón de profundidades superficiales reportado por el Servicio Geológico Colombiano sugiere que todos los epicentros estuvieron muy próximos al suelo, lo que puede incrementar la percepción de la vibración entre la población. Además, la incidencia horaria de los fenómenos hizo que buena parte de la comunidad atravesara momentos de incertidumbre durante la noche y la madrugada. De acuerdo con lo reportado, el temblor de 4.2 a las 2:35 a. m. permanece como el de mayor intensidad en esta serie sísmica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos sismos se registraron en Chaparral durante la madrugada y cuál fue su magnitud más alta?

De acuerdo con la información entregada por el Servicio Geológico Colombiano, se reportaron diecisiete sismos en Chaparral durante la madrugada. El de mayor magnitud fue uno de 4.2, ocurrido a las 2:35 a. m., con profundidad superficial, lo que lo convierte en el más intenso de este conjunto de movimientos.

¿Qué significa que un sismo tenga profundidad superficial según el Servicio Geológico Colombiano?

La profundidad superficial, según el Servicio Geológico Colombiano, indica que el epicentro del sismo se encuentra cerca de la corteza terrestre, es decir, en las capas más externas del planeta. Esto generalmente provoca que los movimientos telúricos sean más perceptibles para quienes se encuentran en la zona próxima al epicentro.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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