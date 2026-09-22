La actividad sísmica continuó este lunes en Chaparral (Tolima) con un nuevo movimiento registrado a las 11:42 p. m., según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El temblor tuvo magnitud 3,5 y una profundidad superficial, de acuerdo con el boletín actualizado por la entidad. La eventualidad se suma a la actividad sísmica que durante la jornada mantuvo la atención sobre esta zona del Tolima.

Además, el SGC informó que su Red Sismológica Nacional registró más de 130 sismos entre la madrugada del domingo 20 de septiembre y las 3:30 de la tarde del lunes 21.

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La entidad indicó que mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en Chaparral y que informará cualquier novedad relevante mediante sus canales oficiales.

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 3.5 en Chaparral (Tolima)?

Aunque el epicentro de referencia estuvo en Chaparral, los reportes ciudadanos mostraron que el movimiento también fue percibido en distintos puntos del suroccidente y centro del país. En el sur de Cali, una persona contó que lo sintió desde un cuarto piso y lo describió como un movimiento único y relativamente suave.

En Ibagué, otro ciudadano aseguró que el temblor se sintió con fuerza, mientras que habitantes de sectores del sur del Tolima también reportaron el movimiento. En Bilbao, corregimiento de Planadas, la percepción fue descrita como fuerte.

Los reportes también llegaron desde Neiva, Buga y Dosquebradas, aunque con diferencias en la intensidad percibida. En Cali, además, varias personas señalaron que nuevamente habían sentido un sismo durante la noche.

La actividad sísmica de las últimas horas mantiene la atención de habitantes de la región. Algunos ciudadanos expresaron preocupación por la recurrencia de los movimientos, mientras otros manifestaron inquietud ante la posibilidad de pasar otra noche con nuevos temblores.

Reacciones sobre temblor en Chaparral (Tolima) hacia la media noches este lunes

La frecuencia de los movimientos sísmicos durante la jornada también despertó preocupación entre los ciudadanos, especialmente por la cantidad de eventos registrados en pocas horas. Algunos usuarios cuestionaron qué estaría ocurriendo en la zona y pidieron una explicación sobre esta actividad.

“Ha temblado todo el día. ¿Alguna explicación para esto?”, preguntó uno de los usuarios, mientras otros manifestaron temor por la posibilidad de que los movimientos continúen durante la noche.

También hubo comentarios sobre la intensidad percibida. Un ciudadano en Cali señaló que este sismo se sintió “algo movidito” y puso en duda que la magnitud hubiera sido de 3,5. Otro expresó su desconcierto porque, según su percepción, este movimiento se sintió más que otros de magnitud 4,0 y 4,2 registrados previamente.

La recurrencia de los eventos llevó además a algunos usuarios a preguntarse qué está pasando en Tolima, ante la percepción de que los temblores se están presentando con pocos minutos de diferencia.

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