Por: CENET

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La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) comunicó una decisión relevante para los productores colombianos: el incremento en el precio de compra de la pasilla, una fracción del café pergamino, que pasó de 10.000 a 12.000 pesos por kilogramo en las últimas 24 horas. Esta decisión busca brindar una mayor protección al ingreso de los caficultores ante los impactos que está dejando el Fenómeno de El Niño en el sector. La medida forma parte de un conjunto de acciones adoptadas por la Federación para enfrentar la caída en la producción asociada a las condiciones de sequía.

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La pasilla corresponde a los granos que, en el proceso de trilla y clasificación del café, son separados de aquel que cumple los parámetros de calidad requeridos para la exportación, conocido como café excelso. Aunque la pasilla no reúne las condiciones necesarias para competir como café de exportación, tiene importancia en el mercado local y sigue siendo comercializada principalmente para la industria interna, por lo que su precio reviste una importancia significativa para los ingresos de los caficultores.

El ajuste del precio de la pasilla se suma a otra disposición: a partir de ahora, 30 granos brocados serán reconocidos como si fueran grano excelso en los programas de compra administrados por la FNC. Esta decisión refuerza la intención de disminuir el impacto de la sequía sobre los ingresos de los caficultores, ampliando el reconocimiento de distintos tipos de granos y contribuyendo así a la estabilidad financiera de los propios productores.

La medida no es aislada, sino que se articula con la política de Garantía de Compra de la FNC, que cubre a los caficultores y les permite comercializar su cosecha bajo condiciones establecidas por la Federación. El gerente general, Germán Bahamón, explicó que el Fenómeno de El Niño representa una amenaza persistente para 23 departamentos cafeteros, poniendo a prueba la capacidad de respuesta del gremio. En ese contexto, la FNC implementó, desde el segundo trimestre del año, un plan preventivo que incluyó un programa de fertilización del suelo por 40.000 millones de pesos, financiado por el Fondo de Estabilización de Precios del Café y mediante el mecanismo de Protección Anticipada del Ingreso.

Adicionalmente, la Federación ha reforzado el control sobre la broca, plaga que afecta los granos y puede incrementar su presencia en condiciones climáticas adversas. De acuerdo con Bahamón, estas acciones hacen parte de una estrategia anticipada frente a la sequía, afirmando que “la Federación no esperó a que el fenómeno se declarara. Planeamos con el peor escenario de sequía hasta marzo”. Estas decisiones, junto con el ajuste del precio de la pasilla, buscan garantizar mayor estabilidad al ingreso de los caficultores en un entorno de creciente incertidumbre climática y comercial.

¿Por qué la Federación Nacional de Cafeteros aumentó el precio de la pasilla del café?

El aumento en el precio de la pasilla fue una respuesta directa de la Federación Nacional de Cafeteros ante los efectos adversos del Fenómeno de El Niño sobre la producción y los ingresos de los caficultores. Según la información de la FNC, la medida busca compensar los impactos de la sequía y proteger financieramente a quienes producen café.

¿Qué implica el reconocimiento de granos brocados como café excelso por parte de la FNC?

Reconocer 30 granos brocados como café excelso, según la Federación Nacional de Cafeteros, implica que se ampliará el tipo de grano que entra en los programas de compra con mejores condiciones, permitiendo que los productores reciban un pago superior por granos afectados por la broca, plaga que puede aumentar con el clima seco.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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