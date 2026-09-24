Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, una estrategia que busca transformar los espacios públicos de la capital, enfocó su más reciente intervención en los puentes peatonales de la calle 26 con carrera quinta, en la localidad de Santa Fe. Estos puentes, claves para la movilidad de barrios como La Macarena y Bosque Izquierdo, habían presentado un notable deterioro debido a la acumulación de residuos, la instalación de cambuches y problemáticas asociadas al consumo y venta de estupefacientes, además de situaciones de microtráfico, según reportes de la comunidad.

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Vecinos y residentes de la zona expresaron su inquietud a las autoridades, lo que motivó una visita del secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, junto a su equipo. El objetivo fue escuchar a la ciudadanía, identificar los factores que incrementaban la percepción de inseguridad y formular una respuesta institucional articulada para recuperar estos espacios.

Durante el recorrido, se detectaron puntos críticos bajo los puentes, donde se habían construido cambuches —refugios improvisados con materiales reciclados— y se realizaban actividades que afectaban la tranquilidad del sector. Como parte de la intervención, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) procedió a cerrar estos lugares, usando vallas de protección y alambre de púas para impedir su reutilización con fines ilícitos. Además, la permanencia de los Gestores del Orden, personal encargado de labores de acompañamiento y sensibilización, fortalece la presencia institucional para dialogar y construir confianza con la comunidad.

La acción fue coordinada entre diversas entidades, incluyendo la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Alcaldía Local de Santa Fe, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), el IDU y los Gestores del Orden. Esta cooperación se orientó a abordar de manera integral los problemas detectados en la zona.

Uno de los principales factores del deterioro resultó ser el abandono de muebles y enseres voluminosos por parte de la ciudadanía. La intervención recalca un mensaje de corresponsabilidad: mantener el espacio público limpio es una tarea colectiva que previene la formación de nuevos puntos críticos. Para disponer correctamente estos elementos, se recuerda el uso de la Línea 110 o el aprovechamiento de los Ecopuntos, mientras que cualquier abandono ilegal puede reportarse en la Línea 195, opción 8. Este esfuerzo conjunto subraya la importancia de denunciar incidentes que puedan afectar la convivencia o la seguridad, recurriendo a la Línea de Emergencias 123 cuando sea necesario.

¿Cómo puede la ciudadanía contribuir a que los puentes de la calle 26 en Santa Fe permanezcan seguros?

La ciudadanía juega un papel central manteniendo limpios los espacios públicos, evitando el abandono de objetos voluminosos bajo los puentes y reportando oportunamente cualquier hecho irregular en las líneas habilitadas. Participar en la vigilancia vecinal y colaborar con las autoridades ayuda a preservar la seguridad y la sana convivencia en el sector.

¿Qué son los cambuches y por qué su presencia afecta la seguridad en Bogotá?

Los cambuches son refugios improvisados, generalmente construidos con materiales reciclados, que pueden ser utilizados para actividades ilícitas como el consumo y venta de drogas. Su presencia en el espacio público, de acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Seguridad, favorece el deterioro del entorno y contribuye a la inseguridad de la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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