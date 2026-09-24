Por: Portal Bogotá

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La salud y el bienestar de la infancia en Bogotá se convierten en prioridad durante los meses de octubre y noviembre de 2026, cuando la Secretaría Distrital de Salud llevará a cabo la Encuesta de Coberturas de Vacunación 2026. Según informó dicha entidad, este proceso tiene como objetivo central conocer y verificar el estado actual de vacunación de los niños y niñas menores de 5 años, por medio de la revisión de los carnés de vacunación. Esta labor se desarrolla en el marco del Contrato No. 9814704-2026, que será ejecutado por el Consorcio Escudo Vital, encargado de realizar las visitas a los hogares seleccionados previamente.

Durante la encuesta, personal debidamente identificado con chaleco y carné institucional visitará los domicilios escogidos. La Secretaría Distrital de Salud insistió en la importancia de que las familias verifiquen siempre la identificación de los encuestadores antes de brindar cualquier información. Se recomienda tener a mano el carné de vacunación de los menores de 5 años y asegurar que los datos proporcionados sean completos y veraces. El reporte destaca que la información recopilada tiene un uso exclusivo en el ámbito de la salud pública, conforme a la normativa vigente sobre la protección de datos personales.

La participación de las familias resulta fundamental para fortalecer las estrategias de vacunación infantil en la ciudad. La colaboración de los ciudadanos permitirá orientar de mejor manera las acciones de salud pública que buscan salvaguardar a los sectores más vulnerables de la población, en especial a niños y niñas en Bogotá. En ese sentido, la invitación es a recibir al personal encuestador y apoyar la actividad, teniendo siempre presente la importancia de proteger el bienestar infantil a través de la vacunación verificable.

Para aclarar dudas o verificar si la visita corresponde a la actividad oficial, la ciudadanía puede comunicarse con el referente distrital Jeison Steven Lozano Oyuela mediante el correo electrónico jslozano@saludcapital.gov.co o al teléfono 601 329 5090, Línea de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Distrital de Salud. De acuerdo con la misma entidad, mantener la disposición y atención durante este proceso es clave para avanzar en la protección de la infancia bogotana.

¿Cuál es el objetivo de la Encuesta de Coberturas de Vacunación 2026 en Bogotá?

La Encuesta de Coberturas de Vacunación 2026, anunciada por la Secretaría Distrital de Salud, busca conocer y verificar el estado de vacunación de niños y niñas menores de 5 años en Bogotá. Esto se logra a través de la revisión de los carnés de vacunación durante visitas domiciliarias en hogares seleccionados, con la finalidad de fortalecer estrategias de inmunización y orientar acciones de salud pública.

¿Cómo pueden las familias identificar a los encuestadores oficiales durante la visita de vacunación?

Según la Secretaría Distrital de Salud, los encuestadores oficiales estarán debidamente identificados con chaleco y carné institucional. Se recomienda a las familias verificar esta identificación antes de entregar información y tener disponibles los carnés de vacunación de los menores de 5 años. En caso de dudas, pueden comunicarse con las líneas oficiales mencionadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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