La derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término de Estados Unidos abre interrogantes sobre el rumbo de la relación entre Washington y Colombia durante los dos últimos años del Gobierno de Donald Trump. Aunque los demócratas asumirán el control del Senado y la Cámara de Representantes en enero de 2027, ese cambio no significa necesariamente que vaya a modificarse de inmediato la política estadounidense hacia América Latina.

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El análisis fue planteado por John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, durante una entrevista con La FM. Según explicó, la Constitución de Estados Unidos le entrega al presidente un papel central en las decisiones de política exterior, por lo que considera que varias de las estrategias de la actual administración podrían mantenerse pese al nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso.

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Para Colombia, uno de los asuntos que podría conservar continuidad es la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Bolton se refirió a ese tema al hablar de la relación bilateral y destacó la cercanía del secretario de Estado, Marco Rubio, con los asuntos del hemisferio occidental. Por eso, su lectura es que la derrota republicana no implica, por sí sola, un cambio automático en el trabajo conjunto entre los dos países.

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El exfuncionario también señaló que, mientras Rubio permanezca al frente de la Secretaría de Estado, Washington mantendría la presión sobre gobiernos como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ese planteamiento es relevante para Colombia por su ubicación regional y por los asuntos de seguridad y narcotráfico que comparte con Estados Unidos. Sin embargo, Bolton advirtió que el futuro del secretario podría depender de sus aspiraciones políticas, pues una eventual candidatura presidencial lo obligaría a dejar el cargo.

La principal consecuencia de la victoria demócrata estaría en el control político que el Congreso podrá ejercer sobre Trump. Los resultados de las elecciones del 3 de noviembre les dieron a los demócratas el control de ambas cámaras, lo que les permitirá impulsar investigaciones sobre la administración, condicionar la agenda legislativa y bloquear algunas de las nominaciones presidenciales. Ese nuevo escenario comenzará a operar cuando se posesione el próximo Congreso, en enero de 2027.

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Ese poder de supervisión también podría alcanzar decisiones relacionadas con América Latina. Bolton mencionó durante la entrevista posibles investigaciones sobre el manejo de la política exterior, la actuación de funcionarios de Defensa y las posiciones de Estados Unidos en organismos internacionales frente a asuntos como Venezuela. No obstante, el exasesor no planteó que los demócratas vayan a desmontar la estrategia regional de Trump, sino que el presidente tendrá que enfrentar un Congreso con mayor disposición a examinar sus decisiones.

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