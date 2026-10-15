Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) tiene programados cortes de agua este viernes 16 de octubre de 2026 en varias zonas de la ciudad, específicos para adelantarse a posibles problemas en las redes y así garantizar la calidad del suministro en el mediano y largo plazo. De acuerdo con la información provista por el portal bogota.gov.co, estas interrupciones obedecen a labores de modernización y verificación de equipos, actividades que requieren la suspensión temporal del servicio para evitar inconvenientes mayores en las tuberías y en los sistemas accesorios que abastecen a los hogares de Bogotá.

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Dentro de las zonas afectadas se encuentra una parte significativa de la localidad de Engativá. Los barrios París, Florencia, El Madrigal, El Cedro, Garcés Navas, Villas de Granada, Bochica, Bolivia, Ciudadela Colsubsidio y Aguas de la Sabana verán interrumpido el servicio desde las 2:00 p. m., con una duración estimada de cuatro horas. Estas áreas comprenden desde la calle 72 hasta la avenida calle 80, entre la carrera 86 y la carrera 114, así como desde la calle 80 hasta la calle 90, entre la carrera 96 y la carrera 119. Según lo comunicado, el objetivo principal en esta jornada será la verificación de macromedidor, un equipo esencial para medir grandes volúmenes de agua que permite detectar fugas o irregularidades en el flujo y así mantener el sistema en óptimas condiciones.

La EAAB recomienda a los usuarios de las zonas impactadas tomar precauciones para manejar la suspensión. Antes del inicio de la medida, aconseja llenar el tanque de reserva en las viviendas y, en caso de almacenar agua en recipientes, consumirla antes de 24 horas para evitar riesgos sanitarios. El uso racional del recurso es clave, por lo cual se privilegia el lavado de manos y la preparación de alimentos durante el corte. Adicionalmente, la EAAB dispondrá de carrotanques para abastecer principalmente clínicas, hospitales y centros de público masivo, los cuales podrán solicitarlo a través de la Acualínea 116.

Estas acciones hacen parte de un esfuerzo por optimizar la red de agua en Bogotá y minimizar afectaciones futuras, en un contexto en el que la ciudad también avanza en otros frentes de infraestructura, según señala bogota.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios y horarios afectados por el corte de agua en Engativá este 16 de octubre de 2026?

Los barrios que presentarán cortes de agua en Engativá el 16 de octubre de 2026 son París, Florencia, El Madrigal, El Cedro, Garcés Navas, Villas de Granada, Bochica, Bolivia, Ciudadela Colsubsidio y Aguas de la Sabana. La interrupción comenzará a las 2:00 p. m. y durará aproximadamente cuatro horas, abarcando desde la calle 72 hasta la avenida calle 80, entre la carrera 86 y la carrera 114, y desde la calle 80 hasta la calle 90, entre la carrera 96 y la carrera 119.

¿Qué recomendaciones da la EAAB a los ciudadanos durante los cortes de agua en Bogotá y qué es un macromedidor?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomienda llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas, y priorizar el lavado de manos y la preparación de alimentos durante la suspensión. También indica que clínicas, hospitales y centros concurridos pueden solicitar carrotanques mediante la Acualínea 116. Un macromedidor es un equipo instalado en la red que mide grandes volúmenes de agua, permitiendo monitorear el flujo total y detectar fugas o irregularidades que puedan afectar el suministro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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