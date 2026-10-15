Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá invita a la ciudadanía a participar en la jornada de vacunación programada para el viernes 16 de octubre de 2026. Para acceder al servicio, usted debe acercarse a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad, portando su documento de identidad. Esta actividad tiene como objetivo principal iniciar, continuar o completar los esquemas de vacunación y, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la meta es evitar enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la hepatitis B, entre otras. También estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), recomendada para niñas y niños entre los 9 y 17 años.

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Los puntos de vacunación habilitados abrirán sus puertas desde las 8:00 a. m. Bogotá dispone de una amplia red de espacios donde se presta este servicio; los mismos están localizados estratégicamente en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares con alta concentración de personas. Vale la pena destacar que estos puntos se actualizan de manera diaria a través de los canales oficiales y redes sociales, permitiendo que la información sea accesible y oportuna para toda la comunidad. Además, la ciudad cuenta con más de 200 puntos de vacunación fijos en centros de salud e IPS (Instituciones Prestadoras de Salud), lo que garantiza una cobertura constante y eficiente.

Con base en lo informado por la Secretaría Distrital de Salud, la vacunación contra la fiebre amarilla dirigida tanto a gestantes como a personas mayores de 60 años se lleva a cabo en puntos de atención autorizados que cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado. Esto asegura que la administración de la vacuna sea apropiada y segura para estos grupos prioritarios.

Para consultar la ubicación exacta de los puntos habilitados, usted puede acceder al listado publicado en el sitio web oficial de la Secretaría Distrital de Salud. También existe la herramienta digital Mapas Bogotá, donde, siguiendo sencillos pasos descritos por la entidad, es posible encontrar el punto de vacunación más cercano a su domicilio, conocer horarios y registrar todos los datos necesarios para una jornada exitosa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde están ubicados los puntos de vacunación en Bogotá en 2026?

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Salud, los puntos de vacunación en Bogotá se encuentran distribuidos en centros comerciales, parques, plazas, colegios y más de 200 ubicaciones fijas en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Salud. Para localizar el punto más cercano, usted puede consultar los listados y mapas publicados en la página oficial de la entidad y en la herramienta digital Mapas Bogotá.

¿Qué vacunas están disponibles en la jornada de vacunación del 16 de octubre de 2026 en Bogotá?

Durante esta jornada, de acuerdo con lo comunicado por la Secretaría Distrital de Salud, se aplicarán vacunas contra enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y Virus del Papiloma Humano, entre otras. También se aplicará la vacuna contra la fiebre amarilla para personas gestantes y mayores de 60 años en puntos autorizados con atención médica especializada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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