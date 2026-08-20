Un hombre vinculado al negocio de las esmeraldas fue asesinado en el norte de Bogotá durante la noche de este jueves 20 de agosto, sobre las 8:30 p. m. El caso ocurrió en la localidad de Usaquén y es investigado como un posible ataque sicarial.

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(Vea también: Terror en Bogotá: sicario entró a una bolirana y asesinó a un hombre frente a varias personas)

De acuerdo con El Tiempo, el crimen ocurrió en la localidad de Usaquén, donde la víctima, de 46 años según información preliminar, recibió varios impactos de arma de fuego.

El hombre que se movilizaba en un Mercedes Benz 230E, modelo 1987, fue atacado con arma de fuego por un sujeto que se desplazaba en motocicleta, según informó el rotativo.

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#BOGOTÁ. Un hombre, presuntamente dedicado al negocio de las esmeraldas, fue asesinado hace pocos minutos en el b/San Antonio noroccidental, loc/Usaquén. ​Sujetos en motocicleta le dispararon mientras se movilizaba en su vehículo y huyeron dejando parte de sus prendas en la zona.… pic.twitter.com/MKPRupfo10 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 21, 2026

¿Quién es el hombre asesinado en en Usaquén?

De acuerdo con el periódico, la víctima fue identificada como Edilson Castro Castellanos, oriundo de Maripí, Boyacá. Además de estar relacionado con el negocio de las esmeraldas, tuvo participación en la política de ese municipio, donde fue concejal durante al menos dos periodos.

Según el citado medio, Castro Castellanos también tenía negocios de venta de gemas en Bogotá. La información sobre su actividad comercial y sus vínculos en el sector esmeraldero hace parte de las verificaciones que adelantan las autoridades.

El ataque ocurrió cuando el hombre se movilizaba por el sector y, de acuerdo con la información preliminar, el agresor habría disparado desde una motocicleta. Las autoridades adelantan los actos urgentes para establecer las circunstancias del crimen y encontrar al responsable.

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