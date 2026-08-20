La investigación por el asesinato del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sumó este jueves 20 de agosto dos nuevas condenas. Una jueza penal especializada avaló los preacuerdos alcanzados por la Fiscalía General de la Nación con dos hombres señalados de participar en diferentes etapas del plan criminal.

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Los condenados fueron identificados como Jhorman David Mora Silva, alias Caleño, y Cristian Camilo González Ardila, quienes reconocieron su responsabilidad en actuaciones relacionadas con la preparación y ejecución del atentado ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

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Tras revisar los acuerdos y determinar que las penas se ajustaban a la legislación, la justicia impuso a Mora Silva una condena de 15 años y 8 meses de prisión, mientras que González Ardila deberá cumplir 11 años y 7 meses de cárcel.

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De acuerdo con el fallo, los dos hombres fueron declarados responsables, de acuerdo con el grado de participación que tuvo cada uno, por delitos relacionados con:

Homicidio agravado.

Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Concierto para delinquir agravado.

Uso de menores en la comisión de delitos.

La Fiscalía señaló que las condenas hacen parte del proceso que busca esclarecer de manera integral cómo se organizó el atentado y quiénes participaron en los diferentes niveles de la estructura criminal.

¿Qué papel cumplió alias ‘Caleño’ en el caso de Miguel Uribe?

Según la reconstrucción realizada por investigadores de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Jhorman David Mora Silva habría tenido una participación directa en la coordinación del ataque.

El expediente establece que fue quien contactó al menor de edad que posteriormente disparó contra Miguel Uribe Turbay.

Además, durante el día del atentado habría participado en una videollamada con otros integrantes del grupo criminal, entre ellos Elder José Arteaga, en la que se habrían impartido instrucciones al menor relacionadas con la ejecución del ataque.

De esta manera, la investigación ubicó a Mora Silva dentro de las labores de coordinación previas y durante el desarrollo del atentado. En el caso de Cristian Camilo González Ardila, su función habría estado relacionada con la salida del menor que efectuó los disparos.

Según el expediente, González debía recoger al joven en una motocicleta después de que este atacara al entonces precandidato presidencial, con el propósito de facilitar su huida del lugar.

Para realizar el desplazamiento, habría recibido una transferencia de dinero destinada a cubrir los gastos de combustible y el recorrido hasta el sitio acordado. Sin embargo, el plan no pudo concretarse como estaba previsto. El menor fue interceptado por integrantes del esquema de seguridad de Uribe Turbay antes de encontrarse con González Ardila.

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Con las dos decisiones conocidas este 20 de agosto, ya son siete las condenas en firme dentro del proceso judicial por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, según la información suministrada por la Fiscalía.

Las nuevas sentencias permiten avanzar en la reconstrucción de la cadena de personas que habrían participado en el atentado, desde las labores de coordinación hasta la logística destinada a facilitar la fuga del autor material.

La investigación, sin embargo, continúa con el propósito de establecer de manera completa las responsabilidades de los diferentes integrantes de la estructura involucrada en el crimen.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.