Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El albergue El Señor de los Milagros, ubicado en Palmira, sufrió graves daños tras el paso de un vendaval el pasado 4 de octubre. El incidente ocurrió en la carrera primera con calle 35, en la vía Pradera, durante la tarde, en un momento en que más de 80 adultos mayores estaban reunidos esperando el inicio de la Eucaristía. Según la información proveída en el lugar, dos personas terminaron heridas; ambas presentaron lesiones leves y, afortunadamente, ya se encuentran en buen estado, lo que fue confirmado por el padre Arturo Arrieta, quien señaló que la evacuación fue posible porque la estructura cedió lentamente, permitiendo la salida de la mayoría de los asistentes.

Sigue a PULZO en Discover

El albergue no solo funcionaba como refugio, sino que era un importante espacio de encuentro y culto para los adultos mayores de la zona. Allí se celebraba la Eucaristía cada domingo a las 4:00 de la tarde y se realizaban actividades especiales los días 14 de cada mes. La comunidad religiosa valoraba este lugar, ya que contaba con una réplica del Señor de los Milagros de Buga y se consideraba una capilla abierta, disponible para orar incluso durante la madrugada. Además del aspecto religioso, el sitio era fundamental para el bienestar social de los adultos mayores que acudían a compartir y fortalecer vínculos.

El vendaval provocó el colapso completo de la estructura, compuesta principalmente por láminas de zinc y madera que quedaron esparcidas en el terreno. Durante la emergencia, los asistentes buscaron refugio detrás de otras edificaciones cercanas y todos lograron evacuar de manera oportuna. Posteriormente, voluntarios de la Pastoral Social de Palmira se encargaron de limpiar el espacio, con la firme intención de reconstruir el albergue lo antes posible.

Ahora, la comunidad tiene como objetivo reemplazar la antigua estructura liviana por una construcción más sólida y resistente para evitar nuevas afectaciones por fenómenos naturales como el registrado. Los voluntarios buscan no solo mejorar las condiciones del lugar, sino también garantizar la continuidad de este espacio de culto y encuentro para los adultos mayores de Palmira. También esperan apoyo por parte de las autoridades locales y departamentales para materializar este propósito y brindar seguridad a quienes asisten frecuentemente.

¿Cuáles fueron las consecuencias del vendaval sobre el albergue El Señor de los Milagros en Palmira?

El vendaval ocasionó la destrucción total de la estructura del albergue, que colapsó completamente quedando solo los restos de láminas de zinc y madera. Aunque más de 80 adultos mayores estaban presentes, solo dos personas resultaron heridas, ambas de carácter leve, y todos lograron evacuar gracias a la rapidez de la comunidad y a que la estructura cedió de forma paulatina.

¿Por qué es importante reconstruir el albergue El Señor de los Milagros y qué funciones cumple en Palmira?

El albergue cumple un papel clave como refugio, centro de culto religioso y espacio de integración social para los adultos mayores. Allí se realizan Eucaristías y otras actividades religiosas y comunitarias. Debido a su relevancia, la comunidad y los voluntarios consideran esencial levantar un nuevo espacio más resistente, que garantice protección y condiciones dignas para sus usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.