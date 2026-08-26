Por: Noticiero 90 minutos

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El clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali Femenino marca el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2026, una de las citas más esperadas por los aficionados al fútbol colombiano. Este choque, válido por la primera jornada del Grupo B, se realiza hoy, miércoles 26 de agosto de 2026, desde las 3:30 p. m., y ha sido anunciado oficialmente en los canales institucionales y en la cuenta de X de DIMAYOR, la División Mayor del Fútbol Colombiano, encargada de la organización de las principales competencias de clubes en el país.

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Tanto América de Cali femenino como Deportivo Cali femenino llegan con plantillas confirmadas y la determinación de obtener un triunfo en este arranque del cuadrangular. Según reportes oficiales publicados por ambas escuadras en X, la consigna es dejarlo todo en la cancha y demostrar el peso de sus camisetas en esta instancia definitiva del torneo. El ambiente del clásico transmite la relevancia de este compromiso, pues los dos equipos tradicionales de la región buscan tomar ventaja y encaminarse hacia la gran final de la Liga Femenina, resaltando la intensa rivalidad característica del fútbol vallecaucano.

Un punto clave de este partido es el cambio de escenario. A pesar de que América de Cali ostenta la localía, el clásico se traslada de manera excepcional al Estadio Francisco Rivera Escobar, en la vecina ciudad de Palmira. De acuerdo con información oficial, esta decisión responde a que el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali no puede recibir público, pese a no haber sufrido daños estructurales tras el fuerte sismo del pasado 10 de agosto. Dicha medida de emergencia fue tomada en vistas de que la ciudad no se encontraba preparada para albergar eventos masivos tras el evento sísmico.

Este encuentro cobra un tinte especial, pues la programación futbolística en Palmira ofrecerá un doble espectáculo: tras la conclusión del clásico femenino, el plantel masculino de América de Cali disputará su propio compromiso frente al Junior de Barranquilla a las 6:20 p. m., convirtiendo la jornada en una verdadera fiesta deportiva para la hinchada americana. Toda la información mencionada ha sido confirmada en las cuentas oficiales de los clubes y de DIMAYOR, garantizando la veracidad de los datos reportados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué América de Cali femenino no juega en el estadio Pascual Guerrero?

América de Cali femenino no juega en el estadio Pascual Guerrero debido a que, aunque el recinto no sufrió daños estructurales tras el fuerte sismo ocurrido el 10 de agosto, las autoridades determinaron que la ciudad no estaba en condiciones para recibir compromisos deportivos con público. Por esta razón, el clásico fue trasladado de forma excepcional al estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, según la información difundida por los canales oficiales de los equipos y DIMAYOR.

¿Qué equipos participan en el clásico vallecaucano de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2026?

En el clásico vallecaucano de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2026 participan América de Cali femenino y Deportivo Cali femenino. Estos dos tradicionales equipos abren la primera fecha del Grupo B de los cuadrangulares semifinales, según lo confirman las fuentes oficiales de ambos clubes y la DIMAYOR.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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