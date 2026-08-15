Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Arturo Reyes, conocido entrenador del fútbol colombiano, vivió un emotivo reencuentro con los banquillos tras un prolongado periodo de inactividad. Su caso pone sobre la mesa la realidad que muchos técnicos enfrentan, incluso luego de alcanzar logros destacados como un título profesional. Reyes, tras conquistar el campeonato con Junior de Barranquilla en 2023, enfrentó una etapa de cerca de año y medio sin una oferta laboral concreta. Según relató en entrevista con Win Sports, durante ese tiempo no recibió llamadas de equipos del país ni del extranjero, lo que generó una etapa de incertidumbre personal y profesional bastante dura.

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El Deportivo Pereira se convirtió en el club que apostó por la experiencia de Reyes, otorgándole una oportunidad inesperada cuando parecía quedar relegado a la sombra del olvido futbolístico. El técnico, visiblemente conmovido durante la entrevista, confesó que tras su salida de Junior pasó "un año y medio sentado en mi sofá, en frente del televisor y no me llamó nadie para trabajar", por lo que consideró su llegada a Pereira como una segunda oportunidad significativa en su trayectoria.

La confianza brindada por el equipo pereirano no solo significó un nuevo desafío profesional, sino también un respiro emocional ante la tensión y ansiedad acumuladas durante los meses de espera. Para el estratega, el vínculo con el Deportivo Pereira ha trascendido más allá de lo deportivo: ha sido un acto de gratitud por parte de Reyes hacia la institución que creyó en su capacidad cuando pocos lo hacían. A pesar de que los resultados obtenidos desde su arribo no han sido los mejores, el entrenador reiteró su compromiso con el proyecto del equipo y con quienes le devolvieron la posibilidad de volver a dirigir.

Las declaraciones de Reyes no solo evidencian las dificultades que atraviesan quienes, a pesar de sus logros, deben esperar pacientemente por una nueva oportunidad, sino que resaltan la importancia de los clubes que deciden arriesgar y confiar en la experiencia, brindando una segunda chance a los profesionales del fútbol.

¿Por qué Arturo Reyes tuvo que esperar tanto tiempo para volver a dirigir en el fútbol profesional?

De acuerdo con la información compartida por Win Sports, aun después de coronarse campeón con Junior, Arturo Reyes atravesó un periodo de año y medio sin recibir propuestas ni del fútbol colombiano ni del extranjero. La razón específica de esta espera no fue detallada por el entrenador, aunque sí dejó clara la ausencia de oportunidades concretas y el valor que tuvo Deportivo Pereira al confiar de nuevo en su trabajo.

¿Cuál fue el impacto emocional de su llegada al Deportivo Pereira para Arturo Reyes?

La llegada de Reyes al Deportivo Pereira representó mucho más que un nuevo reto deportivo. Como él mismo expresó, el club le permitió volver a sentirse parte activa del fútbol profesional tras meses de incertidumbre y silencio. El vínculo que desarrolló con la institución se fundamenta en la gratitud y el compromiso, marcando una etapa de recuperación emocional y profesional para el entrenador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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