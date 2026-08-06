Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Una nueva tormenta sacude al Deportivo Pereira tras la versión difundida por el periodista Javier Hernández Bonnet. Según divulgó en un espacio deportivo este jueves 6 de agosto, el Ministerio del Deporte habría oficializado una resolución que le retira el reconocimiento deportivo al club risaraldense. Hasta el cierre de esta información, no existía ningún comunicado o pronunciamiento público de dicha entidad ni de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) para confirmar o desmentir la noticia.

Sigue a PULZO en Discover

El rumor corrió con fuerza a través de redes sociales y generó inquietud sobre la inmediatez y el alcance de la medida. A pesar de la gravedad de las consecuencias, las fuentes oficiales no han publicado información concreta. La más reciente revisión de canales oficiales de la Dimayor arroja solo detalles de programación habitual y designaciones arbitrales, sin referencia alguna a la hipotética sanción. Por parte del club, se ha anunciado que en las próximas horas se entregarán declaraciones para esclarecer si existe una notificación formal y explicar la situación actual.

La posible expedición de la resolución llega justo antes de un partido clave del equipo en la Liga BetPlay, que se sostiene programado frente al Junior de Barranquilla el lunes 10 de agosto. Si la revocatoria del reconocimiento deportivo fuera confirmada, el Pereira podría verse impedido de disputar ese compromiso. Sin embargo, hasta ahora ni la Dimayor ni la Federación Colombiana de Fútbol han emitido disposiciones relacionadas con este partido o alguna modificación al calendario oficial.

El contexto muestra que esta situación no es del todo nueva. Ya en octubre de 2025 habían salido a la luz alertas similares sobre la posible pérdida del reconocimiento deportivo, atribuidas a presuntos incumplimientos laborales y administrativos por parte del club. En ese momento, el Ministerio del Deporte aclaró públicamente que mantenía el reconocimiento, aunque sí existía un proceso administrativo en curso. La entidad oficial subrayó que cualquier resolución definitiva solo podría tomarse luego de agotar las etapas legales respectivas y respetar el debido proceso.

La pérdida del reconocimiento deportivo representa la imposibilidad para un club de ejercer como participante oficial en el sistema deportivo colombiano, según lo establece la normatividad nacional. Esta sanción impide la participación en campeonatos organizados por Dimayor y la federación correspondiente, aunque las consecuencias dependen formalmente del contenido de la resolución y las decisiones subsiguientes de los órganos rectores. Por ahora, el caso sigue abierto y pendiente de confirmación institucional.

Esta información corresponde a un hecho en desarrollo y debe ser verificada con los comunicados de las autoridades competentes.

¿Por qué le habrían quitado el reconocimiento deportivo al Deportivo Pereira?

De acuerdo con la información publicada, la posible revocatoria del reconocimiento deportivo al Deportivo Pereira estaría relacionada con presuntos incumplimientos laborales y administrativos enfrentados por el club. Sin embargo, la resolución oficial, sus fundamentos y los detalles concretos de la decisión no han sido divulgados por el Ministerio del Deporte.

¿Qué es el reconocimiento deportivo y qué consecuencias tiene perderlo?

El reconocimiento deportivo es la autorización que concede el Ministerio del Deporte para que un club participe legalmente en competencias oficiales del sistema deportivo colombiano. Al perder esta condición, un equipo queda inhabilitado para competir en ligas profesionales, aunque las consecuencias específicas dependen de la resolución correspondiente y de decisiones de entidades como la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z