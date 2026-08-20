Sigue la consternación por el ataque contra un policía en un CAI de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. El auxiliar fue abordado por la espalda por un sujeto que lo tomó por la espalda y lo hirió con un arma blanca, por lo que el uniformado usó su arma de dotación y disparó contra su agresor, a quien dio de baja.

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Precisamente, se conoció la identidad del agresor en los hechos ocurridos el pasado miércoles 19 de agosto en el CAI Galán. El ahora fallecido se llamaba Michael Felipe Santos, quien tenía 25 años y tenía antecedentes por una delicada situación de salud mental. Además, varias fotos reveladas por La FM dejaron ver que habría hecho servicio militar, ya que se le ve con el uniforme del Ejército.

De acuerdo con la mamá de Santos, Clara Luz Rodríguez, su hijo padecía esquizofrenia. La mujer aseguró en La FM que notificó de la condición del joven al cuadrante del barrio Galán, ya que contó que a él le gustaba salir a dar vueltas y frecuentar los parques.

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“Era un muchacho noble, le gustaba salir al parque y hacer vueltas. Él sufría esquizofrenia y yo ya había ido a la Policía lo que él sufría; dejé una foto allá y todo”, aseguró Rodríguez en la emisora.

🚨 ¿Qué pasó en el CAI Galán? La historia tras la muerte de Michel Felipe Santos. – La víctima: Diagnosticado con esquizofrenia y sin antecedentes penales. – Denuncia familiar: Su madre y su hermana afirman que ya existían roces previos con los uniformados de la zona. -… pic.twitter.com/63JYf9U4Cn — La FM (@lafm) August 20, 2026

La hermana de Michael Felipe, Leidy Santos, contó en la radio que el joven era un “paciente muy tranquilo”, según lo que le dijo la psicóloga que lo atendió. A su vez, agregó que el fallecido tomaba medicamentos para su esquizofrenia, pero que se los suspendieron.

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La mujer cuestionó por qué el uniformado agredido accionó su arma contra el joven que intentó asesinarlo con un cuchillo. Ella manifestó que pudo pararlo solo con retenerlo para su arresto.

Por su parte, la Policía aseguró que Michael Santos no tenía antecedentes, solo dos traslados a centros de protección por presuntos comportamientos agresivos. El uniformado que fue herido resultó hospitalizado para recibir atención por las lesiones que sufrió y ya fue dado de alta.

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