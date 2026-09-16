Las últimas palabras que se escucharon dentro del helicóptero quedaron registradas en una transmisión en vivo y ahora hacen parte de la información conocida sobre el accidente que terminó con la vida de una periodista de NBC y Telemundo. Eliana Moreno estaba cubriendo desde el aire un accidente entre un autobús y un vehículo cuando la aeronave se precipitó en Chatsworth, Los Ángeles.

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El helicóptero se estrelló poco antes de las 7:00 de la noche del martes y dejó tres personas muertas: Moreno, el piloto George Marciniw y un peatón que fue alcanzado por los restos de la aeronave. Al menos otra persona quedó hospitalizada, según información entregada por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

La transmisión captó los segundos previos al impacto. En las imágenes se escucha primero una alarma mientras el sonido del motor cambia. En medio de la situación, Moreno le pregunta al piloto, con evidente preocupación: “¿No puedes subir?”.

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🔴 Video del momento exacto en el que helicóptero de NBC Los Ángeles se estrelló durante una transmisión en directo en EE. UU.: grababan accidente de bus. ▶️ Más en https://t.co/jHC9v0ZxXK pic.twitter.com/3v4O03au7g — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 16, 2026

Inmediatamente después de esa frase, la imagen comienza a girar de manera violenta hasta que la señal desaparece por completo. El helicóptero terminó cayendo entre dos edificios comerciales ubicados sobre la avenida Mason.

Tras el impacto se produjo una explosión que provocó el incendio de cuatro vehículos y dos contenedores cercanos. Zareh Sevanesian, uno de los testigos, aseguró a medios locales que notó algo extraño en el vuelo antes de la caída y describió las llamas posteriores como “uno de los incendios más violentos” que había presenciado.

Sobre las posibles causas, varios medios estadounidenses analizaron el material y asociaron la alarma con una advertencia de pérdida de sustentación. Este tipo de señal puede aparecer cuando un motor pierde potencia o revoluciones de manera repentina.

El piloto George Marciniw acumulaba más de 14.000 horas de vuelo, pero no consiguió estabilizar la aeronave durante los últimos segundos. Un piloto veterano consultado por el New York Post consideró que los sonidos y movimientos registrados son compatibles con una posible falla del motor, aunque no existe una causa oficial confirmada.

La investigación quedó a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA). Más de 50 bomberos atendieron la emergencia.

Finalmente, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, describió el momento como “una noche desgarradora para nuestra ciudad” y lamentó la pérdida de cinco personas al incluir a las víctimas del accidente que el helicóptero cubría. El gobernador Gavin Newsom también expresó sus condolencias a la familia de NBC y reconoció el trabajo de los equipos de emergencia.

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