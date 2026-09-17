Por: Portal Bogotá

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La localidad de Sumapaz ocupa un lugar especial dentro de Bogotá, al ser la única zona completamente rural de la ciudad. Este territorio se caracteriza por la preservación de raíces campesinas profundas, en donde los saberes tradicionales, la relación cercana con la tierra y el sentido de comunidad definen la vida cotidiana. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía Local de Sumapaz, en articulación con la administración del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, se prepara un evento singular que rinde homenaje a las comunidades del campo: el Día del Campesino y la Campesina Sumapaceña 2026, programado para el 19 de septiembre desde las 9:00 a. m. en el centro poblado de San Juan.

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Esta conmemoración busca que sumapaceños, sumapaceñas y visitantes se reúnan para reconocer y celebrar el trabajo, las costumbres y la riqueza cultural del campo local. A lo largo de la jornada, habrá una programación cultural, artística, gastronómica y recreativa, que valora y revive aquellas prácticas que han definido la identidad sumapaceña desde generaciones pasadas hasta hoy. Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones musicales de agrupaciones como Los Titanes de la Carranga, Son de Sumapaz, Show Orquesta Silverado y Renacer Campesino, quienes compartirán su música en honor a la tradición de la región.

El evento cuenta con concursos que buscan resaltar oficios típicos como el mejor nudo, rajador o rajadora de leña, pela de papa e hilandero o hilandera, tanto en categoría femenina como masculina. La gastronomía local, parte fundamental de la identidad de Sumapaz, será protagonista con el encuentro “Sabor Sumapaceño”, en el que se premiarán los mejores productos lácteos —como yogur, queso, mantequilla y cuajada—, postres, productos de amasijo, comidas típicas y bebidas criollas como guarapo, chicha y masato.

Según informa la Alcaldía Local de Sumapaz, la celebración incluye actividades para todas las edades, como concursos de baile típico, rondas, traje tradicional y coplas. Los niños, niñas y adolescentes también tendrán su espacio, con competencias de trompo, coplas y pruebas lúdicas según cada grupo de edad. A su vez, la integración familiar se promueve mediante juegos tradicionales como huevo en la cuchara y encostalados.

Este evento representa una invitación amplia a la ciudadanía para reconocer el importante papel de las comunidades campesinas, quienes con su labor han moldeado la cultura y el desarrollo social de Bogotá. Quienes asistan podrán vivir de cerca la fuerza y vitalidad de Sumapaz, territorio donde la vida campesina sigue latiendo con fuerza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se celebrará el Día del Campesino y la Campesina Sumapaceña 2026?

El Día del Campesino y la Campesina Sumapaceña 2026 tendrá lugar el 19 de septiembre desde las 9:00 de la mañana en el centro poblado de San Juan, en la localidad de Sumapaz. Esta conmemoración es impulsada por la Alcaldía Local de Sumapaz y cuenta con el apoyo de la administración distrital de Bogotá.

¿Qué actividades y concursos habrá en la celebración del Día del Campesino y la Campesina Sumapaceña?

La programación incluye presentaciones musicales, concursos de oficios campesinos (como mejor nudo, rajador de leña y hilandero), espacios gastronómicos ("Sabor Sumapaceño"), actividades culturales como baile típico y coplas, y juegos tradicionales para toda la familia, con categorías que permiten la participación de mujeres, hombres, niños y personas mayores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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