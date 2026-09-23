Por: EL PILON SA

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Un hecho violento alteró la tranquilidad del barrio Los Guayacanes, ubicado en el sur de Valledupar, durante la noche del martes. Tres hombres armados arribaron a una tienda del sector en motocicletas e ingresaron de manera violenta, generando temor entre los presentes. Durante su irrupción, exigieron el cierre inmediato del establecimiento y aseguraron pertenecer a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización que ha sido señalada de protagonizar hechos de violencia en la región.

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Según las primeras informaciones recogidas tras el ataque, los tres sujetos realizaron varios disparos dentro de la tienda antes de darse a la fuga. En medio de la confusión y el terror, Félix Ramón León Arenas, de 61 años, fue herido con un impacto de bala en la región inguinal. Testigos y habitantes del barrio colaboraron en el auxilio y traslado del herido a la Clínica Santa Isabel de Valledupar. En el centro asistencial, León Arenas recibió atención médica oportuna, y los reportes médicos preliminares indicaron que la lesión sufrida fue superficial, por lo que la vida del paciente no corre peligro.

Ante el revuelo y la preocupación causada por la supuesta relación de los atacantes con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Gómez, entregó una declaración en la que aclaró detalles relevantes sobre los responsables. El oficial señaló que “hay tres personas, tres individuos que están plenamente identificados ya. Son delincuentes comunes que no hacen parte de ninguna organización. Lo que hacen es aprovechar la coyuntura y el momento que está pasando en la ciudad y en el país para cometer sus fechorías”. Gómez fue enfático en descartar una conexión directa entre el ataque y las ACSN, a pesar de que los delincuentes afirmaron ser miembros de esa estructura durante el asalto.

Por ahora, las autoridades continúan en labores investigativas para esclarecer plenamente las circunstancias del ataque y lograr la captura de los responsables, con el objetivo de devolver la tranquilidad a los habitantes de este sector del sur de Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de la víctima atacada en Valledupar?

La información proporcionada indica que Félix Ramón León Arenas, la persona herida durante el ataque, recibió atención médica en la Clínica Santa Isabel de Valledupar. Según los reportes, su lesión fue superficial y actualmente se encuentra fuera de peligro, lo que brinda tranquilidad tanto a su familia como a la comunidad.

¿Los atacantes en Valledupar están vinculados a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

De acuerdo con el coronel Germán Gómez, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, tras la investigación inicial se determinó que los tres responsables del ataque no forman parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). A pesar de que manifestaron pertenecer a esa organización durante el asalto, las autoridades los identificaron como delincuentes comunes sin vínculo con ninguna estructura armada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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