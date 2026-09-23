Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este jueves, cerca de las 3:09 de la tarde, un sismo con una magnitud de 4,5 en la escala local, cuyo epicentro se localizó en Chaparral, Tolima. De acuerdo con la entidad, este evento presentó una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. Así lo informó el SGC a través de sus redes sociales, y de forma simultánea, usuarios desde diversas ciudades como Pereira, Armenia y Cali compartieron en internet sus testimonios sobre cómo sintieron el movimiento. El sismo generó que, por precaución, se evacuaran algunos edificios en varias zonas urbanas.

Sigue a PULZO en Discover

Este hecho no es aislado. De acuerdo con el SGC, desde el 20 de septiembre se han registrado numerosos sismos en Chaparral, lo que forma parte de una sismicidad considerada anómala por la entidad. En total, se han documentado al menos 280 sismos con magnitudes iguales o superiores a 2,0 ML; de esos, once han alcanzado magnitudes iguales o superiores a 4,0 ML. Estos eventos se concentran, en su mayoría, a profundidades menores de 30 kilómetros, característica propia de la llamada sismicidad cortical (relacionada con la corteza terrestre).

El SGC planteó una hipótesis preliminar sobre las causas de este comportamiento. Según la institución, es posible que los cambios en el campo de esfuerzos surgidos tras el sismo de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto hayan facilitado la reactivación de fallas geológicas en el área de Chaparral. Sin embargo, advirtió que se requieren más investigaciones para confirmar si existe realmente una relación entre aquel potente sismo y la presente actividad sísmica en Tolima.

La entidad también reiteró que, con el conocimiento científico actual, no es posible predecir cuándo, dónde ni con qué magnitud ocurrirá un sismo. Por ese motivo, recomienda a la ciudadanía definir planes familiares de emergencia, identificar rutas de evacuación y participar en simulacros, así como consultar única y exclusivamente fuentes oficiales para mantenerse informado sobre la evolución de la actividad sísmica.

¿Por qué se producen tantos sismos en Colombia y cuáles son las zonas más activas?

Colombia es una zona sísmicamente activa debido a la interacción de varias placas tectónicas (Nazca, Sudamérica y Caribe), lo que provoca sismos frecuentes en diferentes regiones, especialmente en el Pacífico, en donde ocurre la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana. Además, existen focos como el “Nido Sísmico de Bucaramanga”, que concentra cerca del 60% de los sismos del país, según el SGC.

¿Qué es la sismicidad cortical y cómo se diferencia de otros tipos de actividad sísmica?

La sismicidad cortical, de acuerdo con el SGC, es aquella que ocurre a profundidades menores de 30 kilómetros y está relacionada con movimientos en la corteza terrestre, a diferencia de la sismicidad más profunda ligada al manto terrestre o a zonas de subducción. Esta diferencia ayuda a entender el tipo de temblores que predominan en regiones como Chaparral, Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.