Por: Caracol TV

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En cuestión de segundos, una familia fue víctima del robo de 177 millones de pesos, dinero obtenido tras la venta de una vivienda. Según relataron los afectados, la suma fue retirada en un centro comercial del sur de Bogotá.

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“Mi mamá bajó el maletín con la plata, como se ve en el video, pero a ella menos mal no le no le hicieron nada. Ella no opuso resistencia y entregó la plata. Claro, a mí un tipo me encañonó en el carro para que yo no me bajara”, contó una de las víctimas en Ojo de la Noche, de Noticias Caracol.

Aunque se trataba de una alta cantidad de dinero, los familiares decidieron reclamarla personalmente y mantener el trámite en reserva, convencidos de que era la opción más segura. Sin embargo, durante el recorrido hacia su vivienda sufrieron un pinchazo en una de las llantas. “Sí se me hizo raro, pero no tuve la malicia de percatarme porque me pincharon con una tachuela. Yo despinché en Kennedy y seguí camino hacia mi casa”, señaló la víctima.

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Tras solucionar el inconveniente y continuar el trayecto, el asalto ocurrió cuando llegaron a la entrada de su residencia. Cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas los abordaron y se llevaron el dinero. Sin enfrentar resistencia y con conocimiento de que la madre llevaba el efectivo, los delincuentes se apoderaron de los ahorros de toda una vida.

Para una de las víctimas, el robo estaría relacionado con personas al interior de la entidad financiera donde retiraron el dinero. “Ellos venían del banco. Yo estoy seguro de que eso fue el banco; y el cajero, uno se ponía a atar cabos, y estaba como nervioso cuando me entregó la plata. Ya la plata no se recupera, pero pues que puedan coger a esos bandidos, y que no sigan haciendo daño, porque la verdad lo fracasan a uno de un momento a otro”.

Ahora, la familia espera una respuesta de las autoridades, pues asegura que hasta el momento no existe una denuncia formal ni una investigación en curso sobre lo ocurrido.

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