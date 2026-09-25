Por: Portal Bogotá

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El barrio La Candelaria, en el centro de Bogotá, acaba de recibir una noticia que marca un avance significativo en materia de infraestructura y calidad de vida para sus habitantes. De acuerdo con la información publicada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la carrera Primera, entre las calles 12B y 12C, fue entregada nuevamente a la comunidad luego de culminar una intervención esperada por años. La obra, liderada por la Alcaldía Local de La Candelaria, comprendió la recuperación de aproximadamente 925 metros cuadrados de vía, con una inversión cercana a los $750 millones, realizada en el marco del contrato 371 de 2021.

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El evento de apertura trascendió el simple corte de cinta. Según la misma fuente, la reapertura de este corredor vial fue celebrada con una jornada deportiva y actividades de integración social, en sintonía con el Mes del Amor y la Amistad. Así, vecinos, comerciantes y visitantes participaron en actividades que no solo fortalecieron los lazos comunitarios, sino que también permitieron a los asistentes compartir la satisfacción por la mejora en la movilidad y el espacio público del sector.

La alcaldesa local, Angélica María Angarita Serrano, resaltó el impacto de la intervención durante la entrega: “Hoy entregamos una de las obras más esperadas por los Candelarios y las Candelarias: la carrera Primera. Son 925 metros cuadrados intervenidos y una inversión cercana a los $750 millones que hoy ponemos al servicio de nuestra comunidad. Nos alegra poder abrir nuevamente este corredor y hacerlo, además, acompañados por la ciudadanía, compartiendo una mañana de deporte, integración y celebración. Esta obra representa bienestar y mejores condiciones para quienes viven, trabajan y transitan por este sector de La Candelaria”.

La recuperación de la carrera Primera hace parte de una estrategia más amplia de la Administración Local que busca modernizar la infraestructura y devolver espacios esenciales a la vida cotidiana del barrio. Más allá del asfalto y las mejoras visibles, la apertura de la vía representa el compromiso de las autoridades con el desarrollo del territorio y la respuesta a necesidades históricas de la comunidad. Los esfuerzos actuales permiten que la movilidad y la seguridad en la zona mejoren, al tiempo que se refuerza el sentido de pertenencia y participación ciudadana en uno de los sectores más emblemáticos de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios trae la reapertura de la carrera Primera en La Candelaria para la comunidad?

La reapertura de la carrera Primera, de acuerdo con la información de la Alcaldía Local de La Candelaria citada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, permite mejorar las condiciones de movilidad y circulación en la zona, al tiempo que ofrece mayor seguridad y optimización del espacio público. Además, genera espacios de integración comunitaria y bienestar para quienes viven, trabajan y transitan por este sector.

¿Cuál fue la inversión y alcance de la intervención en la carrera Primera, según la Administración Local?

Según datos divulgados por la Alcaldía Local de La Candelaria, la intervención de la carrera Primera entre calles 12B y 12C tuvo un alcance de aproximadamente 925 metros cuadrados y requirió una inversión cercana a los $750 millones, recursos correspondientes al contrato 371 de 2021.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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