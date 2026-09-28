Una profunda indignación y preocupación cundió entre los defensores de animales en Bogotá tras conocerse una delicada denuncia sobre el hallazgo de varios gatos negros confinados al interior de una tumba en el tradicional Cementerio Central. El caso, documentado por voluntarios del hogar de paso ‘Corazón Animal Vegano’, puso en evidencia un escenario rodeado de huesos, comida, juguetes y periódicos, elementos que apuntan directamente a la realización de un presunto acto de brujería o santería.

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A través de registros audiovisuales difundidos en redes sociales, los rescatistas expusieron la angustiante situación. En las imágenes se observa la estructura de la tumba, provista de una apertura en forma de cruz, donde los felinos permanecen encerrados. Según manifestaron los voluntarios, el rescate se ha tornado titánico debido a la negativa y falta de colaboración por parte de la administración del cementerio: “No tuvimos colaboración del cementerio con la administración, entonces tuvimos que romper eso para salvar la vida de los gatos, pero lamentablemente es un espacio muy profundo, bastante angosto”, señalaron. A las dificultades físicas del terreno se suma el temor de los animales, que al percatarse de la presencia humana se asustan y se ocultan aún más en las profundidades del sepulcro.

Ante la imposibilidad de culminar la extracción por sus propios medios, los animalistas hicieron un llamado desesperado a las autoridades distritales para que intervengan con herramientas especializadas, como jaulas trampa, y maquinaria idónea para romper los muros sin poner en riesgo la vida de los felinos. “La vida de los animales prima, en este caso, sobre la propiedad”, enfatizaron, exigiendo además medidas de vigilancia, educativas y sanciones drásticas contra los responsables.

Sobre el terreno, la senadora y activista animalista Andrea Padilla indicó que se adelantan gestiones directas con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) para coordinar con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) el ingreso autorizado al recinto y la ruptura controlada de las estructuras.

Este caso vuelve a encender las alarmas en el país ante el inminente inicio de octubre y la temporada de Halloween, una época del año en la que defensores de animales reiteran sus llamados de alerta a la ciudadanía para proteger a los gatos —especialmente a los de manto negro— de creencias populares que los convierten en blanco de robos, agresiones y rituales esotéricos.

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