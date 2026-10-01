La preocupación crece en Bogotá por la desaparición de Yinson Homero Cabezon Guatico, un estudiante de 23 años de la Universidad Externado de Colombia, quien fue visto por última vez en el sur de la ciudad. Ante esto, familiares, amigos y compañeros del joven lanzaron una solicitud de ayuda para encontrar su paradero luego de que desapareciera el martes 29 de septiembre de 2026.

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Yinson Homero fue visto por última vez alrededor de las 7:00 de la mañana en el barrio Gustavo Restrepo, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe. El joven hace parte del programa de Economía de la Universidad Externado y pertenece al Programa de Interacciones Multiculturales, además de integrar el pueblo indígena Wounan.

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Ante casos de desaparición las autoridades recuerdan que no existe un tiempo mínimo de espera para reportar a una persona como ausente. Es decir, familiares o allegados pueden acudir de inmediato a las autoridades para entregar información y activar las rutas de búsqueda.

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Cabe mencionar que los ciudadanos pueden acudir a la línea de emergencias 123 para recibir orientación inicial o comunicarse con la Fiscalía General de la Nación mediante la línea 122, entidad encargada de recibir denuncias e iniciar las investigaciones correspondientes. También es posible acudir a estaciones de Policía, oficinas de la Fiscalía y entidades como la Defensoría del Pueblo o la Personería Distrital.

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