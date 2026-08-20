Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Perú este jueves, con epicentro en la región de Ayacucho, generando alarma entre la población y dejando a su paso daños materiales y personas lesionadas, según información confirmada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a la 1:00:16 p. m., ubicándose a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, Ayacucho. El IGP estableció que el epicentro se situó en 14,70 grados de latitud sur y 73,78 grados de longitud oeste, a una profundidad de 108 kilómetros, lo que permitió que el sismo fuera percibido en distintos departamentos, como Ica, Arequipa, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Lima.

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De acuerdo con el IGP, la intensidad registrada en Coracora fue de III y IV en la escala de Mercalli modificada, lo que refleja un temblor sentido por muchos, con posibilidad de leves daños. El temblor ocasionó evacuaciones masivas en viviendas y edificios debido a la inquietud ante réplicas. La información preliminar reveló que dos personas resultaron heridas en Coracora durante la evacuación, según indicó el general Luis Vásquez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (Indeci). Los lesionados se encontraban bajo valoración médica y presentaban heridas leves.

Además, los primeros reportes señalaron daños en al menos 12 viviendas y una posta de salud en Pullo (Parinacochas), junto a grietas en ocho casas en Puquio. También se documentaron afectaciones en centros de salud y en el Hospital Regional del Cusco. Indeci explicó que los datos continuaban en verificación, pues las brigadas aún llegaban a zonas rurales de difícil acceso. Los desprendimientos de tierra y rocas en áreas montañosas, así como la interrupción del servicio de energía para cerca de 6.000 usuarios en Nazca, Ica, fueron otros efectos atribuidos al terremoto, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

En cuanto a cifras, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) asignó una magnitud de 6,7 y localizó el evento 38 kilómetros al noroeste de Upahuacho, mostrando una diferencia técnica frente al IGP. Estas variaciones suelen depender de los sistemas de medición empleados por cada organismo. Pese a la alta magnitud, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó cualquier amenaza de tsunami, ya que el epicentro fue tierra adentro.

Perú es una de las zonas más sísmicas del continente debido a la interacción de la placa de Nazca con la placa Sudamericana, proceso tectónico conocido como subducción. La actividad de este jueves se suma a una semana marcada por movimientos sísmicos en la región, aunque no existe evidencia de una relación directa entre los eventos. Las autoridades permanecen en alerta y solicitan a la población seguir únicamente informaciones oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué daños materiales dejó el terremoto en Ayacucho, Perú?

El terremoto provocó afectaciones en varias edificaciones, incluyendo 12 viviendas y una posta de salud en Pullo, además de grietas en ocho casas en Puquio. También se reportaron daños en instalaciones de salud de Ayacucho y en el Hospital Regional del Cusco, mientras que en Nazca cerca de 6.000 usuarios sufrieron cortes de energía eléctrica, todo según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

¿Por qué existen diferencias en la magnitud de los terremotos entre el IGP y el USGS?

Las diferencias en la magnitud reportada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) se deben a los distintos métodos de cálculo, redes de estaciones y modelos utilizados por cada institución para analizar los parámetros sísmicos. Por ejemplo, el IGP reportó magnitud 7,2 mientras el USGS calculó 6,7 para el mismo evento, mostrando cómo la interpretación técnica puede variar según la metodología de cada ente.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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