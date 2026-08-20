El terremoto de magnitud 7,2 en Perú quedó registrado en vivo por una periodista Katyusca Torres Aybar, de la radio local ‘Exitosa’, quien se quedó en su lugar de trabajo hasta que cesó el movimiento telúrico.

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La valiente reacción de Torres Aybar ha sido aplaudida en redes sociales, después de que se difundiera el manejo que dio al angustiante momento desde su labor. En las imágenes se ve a la periodista transmitiendo tranquilidad a la audiencia para reaccionar de la mejor manera al sismo.

“Le pedimos a la población que mantenga la calma. Sabemos que esto ya ha ocurrido durante la semana”, empezó diciendo Katyusca Torres, mientras varios de sus compañeros en el set empezaban a evacuar.

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🔴🇵🇪 En medio del terremoto de 7,2 en Perú, una periodista continuó la transmisión de su medio con calma mostrando los elementos del kit de emergencia preparado previamente para una situación así. En el video se puede apreciar a otros periodistas saliendo mientras la mujer… pic.twitter.com/bG3sKfHvNN — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 20, 2026

Pese a que las personas iban evacuando el lugar, la mujer se quedó en la transmisión y hasta tuvo tiempo de mostrar los elementos que deben tener a la mano en la maleta de emergencia ante una situación así.

“Hay que tener ya preparada la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa. Le pedimos a la población que ejecute lo que ya ha preparado”, agregó la periodista, haciendo énfasis en el protocolo que deben seguir las personas ante un temblor,

“Comprendemos que los invitados se retiran para salvaguardar su integridad. Está durando todavía, sentimos este movimiento. La experiencia nos tiene que demostrar que tenemos que estar tranquilos”, agregó.

El terremoto registrado en Perú, según información preliminar y por lo que pudo verse en la transmisión de ‘Exitosa’, duró más de un minuto, similar a lo que ocurrió el pasado 10 de agosto en Colombia,

El fuerte temblor, que tuvo como epicentro Parinacochas (Ayacucho), aún no ha dejado víctimas fatales, según la primera información difundida. Así mismo, se ha descartado alerta de tsunami en el litoral peruano y también en Colombia.

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