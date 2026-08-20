Así como dos temblores sacudieron a Colombia en la madrugada del jueves, este tipo de episodios se volvieron a presentar apenas unas horas después de este 20 de agosto, ambos sobre mediodía.

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El primero fue en la misma región que fue epicentro del pasado terremoto del 10 de agosto de 2026, con una profundidad superficial y una magnitud de 2,8 en Itsmina, Chocó. Este fue a las 12:25 p. m.

El segundo sucedió con un poco más de fuerza con una magnitud de 3,6 y una profundidad de 156 kilómetros en Los Santos, en el departamento de Santander a las 12:30 p. m.

Hasta el momento no se han reportado ni daños materiales ni humanas en medio de estos movimientos que fueron reportados por parte del Servicio Geológico Colombiano a través de su cuenta oficial de X (antes conocido como Twitter).

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El tema no pasa desapercibido debido a que las emergencias siguen más que vigentes en departamentos como el antes mencionado Chocó, además de afectados como Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Caldas.

El presidente Abelardo de la Espriella expuso ayudas por el terremoto de tres grandes empresas en medio de esta tragedia, que ha dejado no solo pérdidas humanas sino una crisis por la situación de los damnificados.

Las autoridades siguen con especial atención casos en ciudades como Pereira y Dosquebradas, dos de las más golpeadas debido al terremoto de 7,4 que acabó con varias edificaciones y dejó a miles de personas sin vivienda.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Saber reaccionar ante un sismo resulta fundamental para salvar vidas y reducir riesgos en el territorio colombiano.

La preparación previa requiere estructurar un plan familiar de emergencias detallado. Cada hogar debe identificar rutas de evacuación seguras y fijar un punto de encuentro exterior.

Resulta indispensable contar con un maletín de emergencia accesible que incluya agua potable, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, linterna, silbato y copias de documentos importantes.

Durante el movimiento telúrico es vital conservar la calma para tomar decisiones acertadas. La recomendación principal consiste en buscar de inmediato protección junto a columnas estructurales o bajo escritorios resistentes.

Hay que mantenerse alejado de ventanas, espejos, fachadas, postes de energía y objetos suspendidos que puedan caer. Resulta peligroso utilizar ascensores o situarse bajo los marcos de las puertas durante el temblor.

Las personas que usen silla de ruedas deben frenar el dispositivo junto a un muro estructural y cubrir su cabeza firmemente con ambos brazos.

Quienes transiten en vehículos deben disminuir gradualmente la velocidad y estacionarse en lugares despejados, evitando detenerse sobre puentes o bajo pasos elevados.

Una vez finalizado el movimiento principal, inicia la fase de evacuación por las escaleras manteniendo el orden hacia las zonas abiertas.

Antes de reingresar a las viviendas, las familias deben verificar el estado de las estructuras. Ante la presencia de grietas severas o ruidos extraños, no hay que ingresar hasta obtener una revisión de las autoridades competentes.

Conviene cerrar de inmediato los registros de gas, agua y cortar el flujo eléctrico para prevenir explosiones o incendios accidentales.

El uso de las líneas telefónicas debe limitarse a llamadas breves de estricta emergencia. Para solicitar asistencia médica o reportar daños graves, la ciudadanía puede comunicarse directamente al número único de emergencias 123.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.