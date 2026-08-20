Dos sismos de baja magnitud fueron registrados durante la madrugada de este jueves 20 de agosto en diferentes puntos del país, de acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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(Vea también: Colombia vuelve a moverse: reportan nuevo sismo en Chocó)

El primero ocurrió a la 1:13 a. m. y tuvo una magnitud de 2,6. Su epicentro fue localizado en Orito, Putumayo, y el organismo indicó que presentó una profundidad superficial.

Apenas dos minutos después, a la 1:15 a. m., el SGC reportó un segundo movimiento telúrico, esta vez de magnitud 2,5 y con epicentro en Istmina, Chocó. Al igual que el anterior, este evento tuvo una profundidad superficial.

La cercanía en el horario hizo que ambos movimientos fueran reportados durante el mismo periodo de la madrugada, aunque corresponden a eventos sísmicos diferentes, con epicentros ubicados en departamentos distintos.

El SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional y permite que las personas que hayan sentido alguno de estos movimientos entreguen información a través de su plataforma Sismo Sentido. Los reportes ciudadanos ayudan a establecer en qué zonas fueron percibidos los eventos.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que perciban un movimiento pueden utilizar el formulario Sismo Sentido, habilitado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Esta herramienta permite a la entidad recopilar información sobre los lugares donde fue percibido un evento y los efectos que produjo.

Para enviar el reporte, el ciudadano debe seleccionar el sismo que sintió y suministrar datos como fecha, hora y ubicación aproximada. El formulario también pregunta si la persona estaba dentro o fuera de una edificación, en qué piso se encontraba y qué tipo de movimiento percibió.

El reporte también permite indicar si hubo movimiento de objetos, reacción de animales o algún daño en la construcción. Esta información resulta útil para que el SGC pueda evaluar la intensidad del sismo en diferentes zonas y conocer con mayor precisión cómo fue percibido por la población.

¿Cuántos muertos deja el terremoto de Colombia?

El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026 deja un balance de 314 personas fallecidas, de acuerdo con el reporte divulgado el 19 de agosto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La cifra corresponde al corte conocido diez días después del movimiento.

Además de las víctimas mortales, el balance registra 4.437 personas heridas y 262 desaparecidas. Las labores de atención y búsqueda continúan en las zonas afectadas, por lo que las cifras pueden presentar modificaciones a medida que las autoridades actualicen la información.

La emergencia también dejó un impacto importante sobre viviendas e infraestructura. El reporte señala que 262.154 personas resultaron afectadas, mientras que más de 30.000 viviendas quedaron destruidas y otras 136.000 presentaron daños. El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y afectó a distintas regiones del país.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.