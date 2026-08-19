Un nuevo sismo de magnitud 3,1 fue registrado este miércoles 19 de agosto en Istmina, Chocó, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento ocurrió a las 6:10 p. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, según la información entregada por la entidad.

El SGC ubicó el epicentro a 25 kilómetros de Sipí, en el departamento del Chocó. El reporte se conoce mientras las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en el occidente del país.

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Cuál fue el epicentro del sismo hoy

El mapa oficial del Servicio Geológico Colombiano permite observar la ubicación del evento y su relación con otros puntos de vigilancia sísmica de la región.

Según el reporte, las coordenadas asociadas al movimiento son 4,43°N y 76,69°W, mientras que el epicentro fue localizado a 25 kilómetros de Sipí.

El mapa también muestra diferentes estaciones sísmicas cercanas en el occidente colombiano, utilizadas para el seguimiento de los movimientos que se presentan en esta zona.

Datos del sismo:

Magnitud: 3,1.

Lugar: Istmina, Chocó.

Hora: 6:10 p. m. del 19 de agosto de 2026.

Profundidad: superficial.

Epicentro: 25 kilómetros de Sipí.

Coordenadas: 4,43°N, 76,69°W.

El movimiento hace parte de los eventos sísmicos registrados en Chocó durante los días posteriores al terremoto del 10 de agosto. Para este caso puntual, el reporte disponible del SGC corresponde a los datos de ubicación, magnitud, hora y profundidad del sismo.

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